Ночная атака РФ на Одесчину: загорелись дом и двор

Спасатели устраняют последствия атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Одесская область по-прежнему находится под прицелом российских беспилотников. В ночь на 21 июня дроны вновь проникли на территорию региона со стороны Черного моря. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура Измаильского района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия удара

В ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Последствия вражеского обстрела. Фото: Одесская ОВА

Пострадавших нет

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Жителей области призывают не прикасаться к обломкам беспилотников и другим подозрительным предметам.

"В случае обнаружения обломков беспилотников, неразорвавшихся средств поражения или других подозрительных предметов необходимо немедленно сообщить в ГСЧС или Национальную полицию", — говорится в сообщении Измаильской РГА.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу на юге Одесской области объявили в 01:34. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Вилково. Мониторинговые каналы уточняли, что летит около 20 дронов. Отбой объявили в 03:13.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 июня враг нанёс удар по Белгород-Днестровскому району. После атаки загорелись два бензовоза и один газовоз, которые находились на стоянке за пределами населённого пункта. Огонь быстро охватил транспорт, а над местом происшествия поднялся густой дым. К ликвидации пожара сразу привлекли подразделения ГСЧС.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 20 июня вражеский беспилотник типа "Шахед" поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.