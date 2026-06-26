Нападение на Одесскую область: несколько сел остались без света

Пожар в коттедже. Фото: Одесская ОВА

Враг вновь атаковал юг Одесской области, нанеся удары по энергетической и гражданской инфраструктуре. Из-за повреждения энергетического объекта возникли проблемы с электроснабжением. Также возник пожар в частном доме, есть пострадавший. На местах работают энергетики, спасатели и другие профильные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по энергетике

В Измаильском районе в результате российской атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Из-за этого временно без электроснабжения остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской громады.

Энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Они работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет жителям.

Пострадала гражданская инфраструктура

Во время атаки также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В одном из мест загорелся коттедж. В результате атаки пострадал 47-летний мужчина. Состояние пострадавшего стабильное, он находится на амбулаторном лечении.

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Работа служб

На местах ударов продолжают работать все соответствующие службы, которые ликвидируют последствия атаки. Правоохранители документируют военные преступления. Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Тревога в Румунии

В ночь на 26 июня во время российской атаки на Одесскую область в соседней Румынии объявляли воздушную тревогу. По данным Министерства национальной обороны страны, из-за ударов БПЛА вблизи речной границы в 03:47 жители северной части уезда Тулча получили оповещения системы RO-Alert. Уже в 03:57 в воздух подняли вертолет IAR 330 Puma ВВС Румынии. Он мониторил обстановку и отслеживал воздушные цели в 31 км к востоку от города Сулина. Воздушную тревогу отменили в 04:23.

"Случаев несанкционированного нарушения воздушного пространства Румынии или падения каких-либо летательных аппаратов на ее территории не зафиксировано", — подытожили в румынском оборонном ведомстве.

Сообщение о тревоге в Румынии. Фото: скриншот с сайта

Что известно об атаке

Тревогу в Болградском, Белгород-Днестровском и Измаильском районах объявили в 03:12. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Чёрного моря. Отбой тревоги прозвучал в 04:15.

Как сообщали Новини.LIVE, днем 23 июня войска РФ атаковали Одесскую область с помощью дронов. По предварительной информации, в результате российского удара погибла 26-летняя женщина. Также известно о 39-летнем мужчине, получившем ранение. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по одному из районов Одесской области. В результате атаки погиб человек, ещё трое получили ранения и находятся в больнице. Повреждения получили гражданские объекты, техника и транспорт. Правоохранители начали расследование очередного военного преступления РФ.