Новая тактика ударов по Одессе: РФ ищет слабые места в ПВО

Истребитель РФ в море. Фото иллюстративное: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия продолжает наносить удары по Одессе и Одесской области, используя различные виды вооружения и меняя маршруты атак. Враг пытается перегрузить украинскую ПВО, истощить её и найти слабые места в системе защиты. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским объектам, в частности в Чёрном море. Новые атаки могут стать частью длительной борьбы за контроль над морской логистикой.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Удары будут продолжаться

Сергей Братчук назвал украинские удары по российским объектам частью стратегической операции. По его словам, в ней участвуют различные подразделения Сил обороны Украины, которые работают в направлениях дальних ударов. Он отметил, что операция не имеет заранее определённого срока завершения. Поэтому удары по российским военным и стратегическим объектам могут продолжаться и в дальнейшем.

Отдельно Братчук обратил внимание на ситуацию в Черном море. Россия пытается оказывать давление на Одесскую область и блокировать работу украинских портов, но украинские удары уже повлияли на возможности РФ в этом регионе. Среди важных российских объектов он упомянул Новороссийск, где расположен крупный нефтяной терминал и проходит значительная часть перевалки российского зерна.

"Продолжение, конечно, будет. Потому что сегодня очевидно, что те удары, которые Россия наносит у нас в Черноморском бассейне, максимально стараясь заблокировать работу одесских портов, — мы говорим о том, что и наши удары в Черноморском бассейне сегодня многое остановили для Российской Федерации", — заявил Братчук.

Россия меняет тактику

По словам пресс-секретаря, российские войска также пытаются менять подходы к воздушным атакам. Враг использует различные типы воздушных целей и может запускать их с новых направлений, чтобы затруднить работу украинской противовоздушной обороны. Братчук пояснил, что украинская ПВО имеет многоуровневую систему защиты. В ней задействованы различные средства, в частности мобильные дроны-перехватчики, авиация и истребители. В то же время Россия пытается наносить удары несколькими волнами, сочетая различные виды вооружения и воздушные цели.

По его словам, такая тактика направлена на то, чтобы рассеять внимание украинской ПВО и истощить её возможности. После этого враг может применять баллистическое вооружение, которое остаётся одной из самых серьёзных угроз для украинской системы защиты.

"Враг сегодня применяет такую тактику — несколько волн, — и мы видим, что она с каждым днём оттачивается. Ну и, конечно, враг пробует различные локации", — рассказал пресс-секретарь.

Угроза для Одессы

Братчук отметил, что Россия может проводить атаки в несколько волн. Сначала враг запускает различные воздушные цели, чтобы рассеять внимание и истощить украинскую ПВО. После этого могут применяться баллистические ракеты. Также российские военные пытаются скрывать настоящие цели среди других воздушных объектов. Из-за этого перед украинской ПВО могут одновременно появляться несколько разных целей, что затрудняет их обнаружение и уничтожение.

По словам спикера, такая тактика уже регулярно используется российскими войсками. Для Одессы это означает, что угроза комбинированных атак остается высокой, а враг продолжает искать новые способы обойти украинскую систему защиты.

"Враг пытается скрывать эти воздушные цели. То есть совершать своего рода соответствующий маневр, когда одна ракета, грубо говоря, летит, а затем уже непосредственно перед побережьем появляется несколько воздушных целей. Конечно, это затрудняет работу средств ПВО", — пояснил Братчук.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путям, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются изолировать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что Одесса и Одесская область остаются одними из главных направлений для российских атак. Украинские военные готовят регион к различным сценариям и усиливают оборону города. Силы обороны готовы реагировать на новые угрозы, в частности на возможную попытку врага продвинуться в направлении Одессы.