Ракетоносцы РФ укрываются в гаванях: новые атаки на Одессу

Морские дроны. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Россия продолжает искать способы наносить удары по Украине, не подвергая свои корабли излишнему риску. Ракетные носители РФ всё чаще остаются в гаванях, а украинские силы используют новые способы поражения российских объектов. В то же время в поле зрения оккупантов остаются гражданские суда и портовая логистика.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Новейшие дроны Magura

Украинские силы продолжают использовать морские дроны в качестве платформ для FPV-беспилотников. Такая технология позволяет приближать ударные дроны к целям и применять их там, где противник не ожидает появления такой угрозы. По словам Плетенчука, осуществление подобных атак является сложной задачей как с технической точки зрения, так и с точки зрения незаметного приближения к цели. В то же время такие удары могут быть особенно эффективны против российских средств радиолокационной разведки. Если удается уничтожить или вывести из строя такие системы, российская оборона становится менее защищенной. Это открывает возможности для дальнейшего поражения других объектов, которые прикрывались этими средствами.

"Как видите, это довольно непросто — подойти незаметно. И, конечно, технически непросто организовать и доставку, и управление такими уже небольшими средствами. Но, как видите, это эффективно, особенно когда враг не ожидает именно такого рода угроз", — отметил Плетенчук.

Ракетоносцы РФ прячутся в гаванях

Российские корабли-носители «Калибров» теперь избегают выхода в открытое море. По словам Плетенчука, для них пребывание в гавани стало более безопасным вариантом, чем выход на позиции в Черном море. Такое решение влияет и на возможности применения ракет. Если бы корабли выходили в центральную часть Черного моря, ракеты могли бы преодолевать меньшее расстояние до целей, а у Украины было бы меньше времени для реагирования. Теперь россияне вынуждены запускать их с более отдаленных позиций.

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В то же время Плетенчук считает, что основным результатом таких запусков для России становится нагрузка на украинскую противовоздушную оборону. Сами ракеты, по его оценке, от этого не стали более эффективными.

"Этот случай показателен тем, что между безопасностью собственной гавани и выходами в море они выбирают первый вариант. То есть для них рискнуть внутри менее страшно, чем выйти в море, где риск гораздо выше", — рассказал представитель ВМС.

Россия вновь атакует гражданские суда

Отдельной проблемой остаются атаки на гражданские суда, связанные с украинской морской логистикой. Российские войска начали повторно наносить удары по некоторым судам, которые уже остались без экипажей или длительное время находятся в портах. Плетенчук отметил, что такая практика, в частности, касается Николаевской области. По его мнению, подобные удары не имеют очевидной военной целесообразности, поскольку часть судов уже давно не используется для перевозок. В то же время Россия пытается показать своей аудитории, что якобы наносит удары по украинской логистике и блокирует поставки. Однако сама логика таких заявлений вызывает вопросы, ведь регулярные российские удары по судам и портовой инфраструктуре не означают полного прекращения морского сообщения Украины.

"Сейчас у них сложилась такая тенденция — наносить второй и третий удары по тем судам, которые уже заброшены, или по тем, что стоят в порту уже не первый год. Это касается Николаевской области в первую очередь", — сообщил Плетенчук.

Для Одессы и других украинских портов это означает сохранение постоянной угрозы со стороны России. В то же время украинские военные продолжают использовать морские дроны и другие средства, чтобы ограничивать возможности российского флота в Чёрном море.

Как сообщали Новини.LIVE, российский Черноморский флот фактически утратил возможность свободно действовать в Черном море. Большинство кораблей РФ не выходит в открытую акваторию, а ракетные пуски россияне проводят непосредственно из гаваней. В то же время для Одессы и морского коридора сохраняются серьезные угрозы со стороны авиации, ракет и беспилотников.

Также Новини.LIVE писали, что новейшие морские платформы Magura спецподразделения ГУР Group 13 впервые применили для нанесения ударов по наземным целям в Крыму. В конце июля они поразили два важных радиолокационных объекта российских оккупантов.