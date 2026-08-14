Новороссийск под ударом: российский флот теряет корабли

Корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Российский Черноморский флот подвергся новым ударам вблизи Новороссийска. Повреждения получили два фрегата и малый ракетный корабль "Буян-М", которые использовались для атак на Украину. В то же время сам Новороссийск, куда РФ отвела часть кораблей из Крыма, остается уязвимым для украинских ударов.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Пострадавшие ракетные носители

Удар по российским кораблям вблизи Новороссийска имеет важное значение для боеспособности Черноморского флота РФ. По словам Плетенчука, два пораженных фрегата были одними из основных кораблей, которые россияне использовали для ракетных атак по Украине. Пресс-секретарь отметил, что эти корабли и раньше становились целями украинских ударов, но после повреждений их снова возвращали в строй.

"Они имеют основное значение, потому что именно эти два фрегата и были основными участниками подобных атак в последнее время. И именно эти два фрегата периодически использовались для этих целей", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, после поражения у россиян остаются другие носители ракет, в частности три надводных корабля и две подводные лодки. Отдельно он обратил внимание на "Буян-М", который также является носителем ракетного вооружения.

"Здесь я должен отметить, что это тоже носитель. И две подводные лодки ещё остаются, но, конечно, на этой единице они были главными", — отметил пресс-секретарь.

Новороссийск больше не безопасен

После бегства части Черноморского флота из оккупированного Крыма Новороссийск стал основной базой для российских кораблей. Однако последние удары показали, что даже эта акватория не гарантирует им безопасности. Плетенчук считает, что у российского флота в регионе фактически осталось немного вариантов. Корабли могут оставаться в акватории под угрозой новых атак или пытаться ее покинуть.

"На самом деле, это так и есть — бежать некуда в Азово-Черноморском регионе. Вариантов у них два — это либо пойти ко дну, либо покинуть акваторию", — сказал Плетенчук.

В то же время россияне уже выводили отдельные корабли подальше от Черного моря. По словам спикера, два малых ракетных корабля проекта "Каракурт" в свое время перевели на Каспий. Украинский военный также подчеркнул, что последняя атака была сложной операцией. Для ее проведения применили различные средства поражения и привлекли несколько структур.

"Эта атака тоже была не такой уж простой операцией. Здесь были скомбинированы удары различными средствами, с привлечением различных организаций, структур, ведомств, которым нужно было не пересекаться между собой, не мешать друг другу и сохранить эту операцию в тайне", — рассказал пресс-секретарь.

Россия будет пытаться защитить порт

Плетенчук прогнозирует, что после последнего удара россияне попытаются усилить защиту Новороссийска и других мест базирования флота. В то же время он считает, что полностью устранить угрозу будет сложно. По его словам, украинские атаки уже показали, что даже усиленная оборона не гарантирует российским кораблям безопасности.

"Можете быть уверены, что наш враг также извлечет из этого выводы и будет пытаться перекрыть эти уязвимости и свои позиции. Хотя, на самом деле, как вы видите, массированная атака все равно дает результаты", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что массовое применение различных средств поражения создает для российской обороны серьезную проблему. При таком подходе одновременно отражать все атаки становится значительно сложнее.

Угрозы Москвы

На фоне задержаний танкеров теневого флота Россия начала угрожать западным государствам. Плетенчук объяснил такую реакцию Москвы. Он связал жесткую риторику Москвы с нежеланием России действовать в рамках международного права. Пресс-секретарь напомнил об известной аналогии, которую в своё время использовал сам Владимир Путин, сравнивая поведение загнанной в угол крысы с действиями России.

"Когда-то российский диктатор сам проводил такую аналогию. Просто рассказывал историю о крысе, которую загнали в угол, и она бросается в атаку. И, видимо, он всю жизнь себя с этой крысой не ассоциирует", — сказал Плетенчук.

Он также обратил внимание на заявления России о возможных ударах по судам других государств. По словам пресс-секретаря, такие действия могут иметь серьезные последствия.

"Нападение на суда других стран без причины может иметь довольно негативные последствия, на самом деле", — подчеркнул Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путях, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются изолировать российскую группировку от поставок. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что Россия может столкнуться со всё большими проблемами с поставками топлива и других ресурсов в оккупированный Крым. Украинские удары уже существенно осложнили морскую и железнодорожную логистику, а поврежденный Крымский мост остается рискованным маршрутом. Сокращение поставок постепенно будет сказываться и на возможностях российских войск на юге.