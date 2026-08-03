Новые дроны уничтожают радиолокационные станции РФ в Крыму

Дрон Magura. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Новейшие морские платформы Magura спецподразделения ГУР Group 13 впервые были задействованы для нанесения ударов по наземным целям в Крыму. В конце июля они поразили два важных радиолокационных объекта российских оккупантов. Речь идет об аппарате управления комплекса РЛС "Подлет" и радиолокационном опроснике "Пароль-4". В ГУР заявили, что это расширяет возможности морских платформ в борьбе с российскими силами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление разведки.

Удар по РЛС

Операцию провели спецназовцы подразделения "Group 13". Для атаки они использовали новейшие морские платформы Magura , которые стали носителями FPV-дронов. По данным ГУР, с помощью этих платформ удалось нанести удары по наземным целям российской армии на территории временно оккупированного Крыма.

Среди пораженных объектов — машина управления из состава комплекса радиолокационных станций "Подлет". Также была поражена система распознавания "свой-чужой" — радиолокационный опрашиватель "Пароль-4".

Новые возможности Magura

Командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый" заявил, что использование Magura против наземных целей меняет возможности подразделения.

"Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше — это кардинальный перенос борьбы в другую плоскость", — говорится в заявлении.

По его словам, украинские операции должны показать российским военным, что оккупационным силам не будет безопасно ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Он также подчеркнул, что Крым — это Украина.

Результаты Group 13

В ГУР напомнили о предыдущих результатах работы подразделения на море. За время полномасштабной войны операторы Group 13 уничтожили девять и повредили пять российских кораблей. Также спецназовцы уничтожили три российских вертолета и повредили ещё один. Кроме того, они уничтожили два истребителя оккупантов из состава Черноморского флота РФ.

Новые удары с применением Magura показали, что морские платформы могут использоваться не только против целей на воде, но и для поражения наземных объектов.

Что известно о пораженных РЛС

"Подлет" — мобильная российская радиолокационная станция 48Я6-К1. Её используют для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах, в частности в условиях сложных помех. РЛС также может передавать данные для целеуказания зенитным ракетным комплексам С-300 и С-400. В ноябре 2024 года ГУР сообщало об уничтожении такого комплекса в оккупированном Крыму и оценивало его стоимость примерно в $5 млн.

"Пароль-4" — это не отдельная РЛС, а система радиолокационного распознавания "свой-чужой". Она помогает определять принадлежность обнаруженного воздушного объекта по специальным кодированным сигналам. Систему можно устанавливать на различные типы радиолокационных станций, а её опрашиватели бывают стационарными, передвижными или встроенными в РЛС.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путям, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются изолировать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что Россия применяет модернизированные реактивные дроны "Герань-4 Сикер". Эти беспилотники уже используются для ударов по портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море. Теперь россияне изменили конструкцию дрона и установили на него оптическую систему наведения. Это может сделать атаки более точными даже в случае потери связи с аппаратом.