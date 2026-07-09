Верховный Суд отложил введение нового сбора за парковку в Одессе

Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе пока не будут вводить новый сбор за парковочные места. Проект решения сняли с рассмотрения после решения Верховного Суда и замечаний юридического департамента горсовета. Перед повторным вынесением документа городу придется обновить данные обо всех специально отведенных парковках. Только после этого вопрос вновь вынесут на сессию.

Об этом Новини.LIVE узнали из постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Суд изменил планы

23 июня профильная депутатская комиссия поддержала вынесение проекта решения о введении сбора за парковочные места на рассмотрение сессии городского совета. Однако уже 25 июня Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Одесского городского совета. Именно после этого в юридическом департаменте заявили, что документ требует доработки. Председатель профильной комиссии Петр Обухов пояснил, что после решения суда проект уже нельзя рассматривать в нынешнем виде.

"23 июня мы вынесли на сессию проект решения об установлении сбора за парковочные места для транспортных средств в Одессе. Но уже 25 июня было принято решение Верховного Суда по этому вопросу. Есть замечания юридического департамента, поэтому фактически мы не можем выносить это решение на сессию в таком виде", — сказал Обухов.

По его словам, к ближайшей сессии подготовить все необходимые изменения не успеют.

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Что нужно изменить

Как пояснили члены комиссии, Верховный Суд обратил внимание на требования Налогового кодекса. Перед принятием решения городской совет должен собрать и обновить информацию обо всех специально отведенных площадках для парковки. Речь идет об их расположении, площади, количестве парковочных мест, уровне загруженности и других показателях, которые должны быть учтены при установлении сбора.

Когда вернутся к этому вопросу

В юридическом департаменте отметили, что выполнить такой объем работы до ближайшей сессии невозможно. В связи с этим профильная комиссия отозвала проект решения с повестки дня. В дальнейшем документ будет дорабатываться совместно с департаментом транспорта. После обновления всех необходимых данных его планируют повторно вынести на рассмотрение депутатов.

Новые правила парковки

На побережье Одессы ввели обновленные правила парковки. На площадках возле "Ланжерона" (зоны 1 и 2), пляжа "Дельфин", "Золотого Берега" и Фонтанской дороги демонтировали все шлагбаумы. Теперь въезд на парковки свободный.

Стоимость парковки составляет 60 гривен в час. Для сравнения: в прошлом году водители платили 100 гривен. Платный режим действует ежедневно с 08:00 до 23:00, а после остановки автомобиля у водителя есть 10 бесплатных минут, чтобы оплатить услугу.

Как оплатить

Оплата осуществляется только безналичным способом. Для этого нужно отсканировать QR-код на информационном знаке, указать марку и государственный номер автомобиля, выбрать продолжительность парковки и оплатить услугу онлайн. Также это можно сделать через приложение MISTO.

Контроль за оплатой осуществляют инспекторы по парковке. За неуплату предусмотрен штраф в размере 1200 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле жители Одессы по-прежнему будут платить за воду по действующим тарифам, которые не пересматривались с 2022 года. Стоимость услуг для населения пока остается неизменной. В то же время «Инфоксводоканал» уже обнародовал проект новых тарифов, которые могут существенно вырасти в будущем.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе готовят новые муниципальные парковочные площадки возле пляжей. Всего планируется обустроить 567 мест для автомобилей. Схемы размещения уже согласованы с полицией и городскими властями.