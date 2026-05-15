Новый Гражданский кодекс: какие изменения готовят украинцам в 2026 году

Новый Гражданский кодекс Украины — один из крупнейших и самых резонансных законопроектов последних лет: он касается каждого, кто заключает договоры, платит алименты, имеет аккаунт в социальных сетях или когда-либо думал о наследстве. 28 апреля Верховная Рада поддержала документ в первом чтении — что может измениться и к чему готовиться украинцам?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с юристом Дмитрием Ткаченко.

Гражданский кодекс Украины

Гражданский кодекс — это не просто очередной закон. Он регулирует, пожалуй, самое большое количество правоотношений между людьми: от заключения договоров до наследства, от брака до защиты личных прав. Действующий документ был принят в 2003 году. С тех пор в него вносили изменения, но глубокая переработка началась только сейчас.

"Гражданский кодекс — фундаментальный нормативный правовой акт для государства. Старый кодекс был прогрессивный для своих времен, но времена немножко изменились, и соответственно возникла необходимость принять новый закон. Старый кодекс принимался тогда, когда не было криптовалют, не было фактически распространения социальных сетей. Сегодня все это есть, и новый кодекс, он регулирует определенные вопросы",— объясняет Дмитрий Ткаченко.

Семейный кодекс внутри

Одно из самых больших структурных изменений — поглощение Семейного кодекса новым Гражданским. Раньше эти два документа существовали параллельно и отдельно. Теперь семейные правоотношения станут частью единого кодекса — по модели, которая уже давно действует в большинстве стран Европы. Это не просто техническое решение: объединение кодексов означает изменение подхода ко всему блоку семейного права, включая самые острые вопросы — алименты и развод.

"Новелла этого кодекса — это то, что Семейный кодекс включается в состав Гражданского кодекса и становится его частью. Это, так сказать, переход к континентальной правовой модели, когда семейные правоотношения — это часть гражданского кодекса",— отмечает юрист.

Алименты: зона риска

Именно алиментный вопрос стал одним из самых обсуждаемых в общественной дискуссии вокруг нового кодекса. Два предложения — и оба, по мнению адвоката, требуют серьезной доработки. Первое: освободить должника от выплат, если тот, с кем остался ребенок, имеет более высокий доход.

"В текущей редакции было предложение о том, что алименты не взимаются с должника в случае, если человек, в пользу которого они взимаются, имеет больший доход. Это выглядит очень странно, потому что даже если у матери больший заработок, то это не означает, что отец не должен участвовать в воспитании, развитии ребенка, в том числе в расходах",— говорит Дмитрий Ткаченко.

Вторая проблема — сокращение срока взыскания алиментов. Сегодня суд может присудить выплаты за последние 10 лет; новый кодекс предлагает ограничить этот срок одним годом. Адвокат объясняет, почему это несправедливо на практике: матери, которые первые годы просто выживали с ребенком и не имели ресурса обращаться в суд, фактически потеряют право на возмещение.

"Если, например, ребенок остался с матерью, первые три года мать просто выживает с ребенком, не пытается где-то взять какие-то средства. Затем она приходит к тому, что может взыскать с мужа алименты, а, извините, можно взыскать только за один год. А в текущей редакции взыскать алименты можно за 10 лет",— отмечает адвокат.

Цифровой образ

Еще одно громкое нововведение — понятие "цифрового образа" человека. По сути, это совокупность всего, что существует о человеке в интернете: фотографии, публикации, профили в соцсетях, видео. Новый кодекс дает право требовать удаления этого цифрового следа — и именно эта норма вызвала наибольшее беспокойство у медийного сообщества. Адвокат признает: идея заимствована из европейского законодательства и сама по себе ничего плохого не несет, но в украинской редакции она размыта.

"Норма о том, что человек может требовать удаления цифрового образа, может привести к тому, что определенные резонансные журналистские расследования, например, или какие-то другие материалы, которые освещены на сегодняшний день в интернете, определенный человек может требовать их удаления",— предупреждает Ткаченко.

Ключевым элементом, который требует доработки в рамках понятия "Цифрового образа" — есть четкие критерии определения общественного интереса. По аналогии с европейским законодательством. Их отсутствие открывает пространство для злоупотреблений.

"Если мы берем европейские нормы, то там есть четкие критерии, там есть тесты для проверки, потеряла ли информация общественный интерес. Так же в европейском законодательстве есть исключения и информация, которая не может удаляться, например, научные исследования, журналистские расследования. В нашем случае этого пока нет",— объясняет адвокат.

Термин добропорядочность

Еще один термин, на который обращает внимание правовое сообщество, — "добропорядочность". Само по себе понятие не новое: в гражданском праве Германии или Франции оно существует давно и означает соответствие поведения общепринятым общественным нормам. Проблема — не в идее, а в отсутствии четких границ в том, как это понятие сформулировано в украинском законопроекте.

"Доброобычность включает в себя некие обычаи, традиции, которые существуют в обществе, и суд может ссылаться на такие нормы. Простыми словами, например, если мы имеем какой-то кабальный договор, то суд может признать его недействительным в связи с тем, что в нашем обществе такое не применяется. В принципе, мы все понимаем, что такое справедливость - и, в данном случае, это оно и есть",— объясняет Ткаченко.

Но чем шире определение — тем больше поле для судейского усмотрения. Если суд сам будет определять, что является "добропорядочным", а что — нет, правовая определенность исчезнет, а с ней — предсказуемость судебных решений.

"Границы этой добропорядочности в этом проекте достаточно неопределенные. И это приводит к тому, что при решении судебных дел у суда будет довольно широкая свобода определения, какие отношения добропорядочные, а какие — нет. За счет этого не будет правовой определенности и будет масса проблем в правоприменении",— предостерегает юрист.

Бизнес и закон

После отмены в 2025 году Хозяйственного кодекса именно новый Гражданский должен закрыть и все бизнес-правовое пространство. Одно из конкретных нововведений — ответственность за безосновательный выход из переговоров. Сегодня сторона может в любой момент отказаться от подписания договора без каких-либо последствий, даже если другая сторона уже понесла расходы. Новый кодекс это меняет.

"Новый Гражданский кодекс привносит эту норму, и в случае необоснованного отказа от заключения договора другая сторона может требовать компенсации убытков, расходов в результате нарушенных интересов",— говорит Дмитрий Ткаченко.

Когда ждать принятия

Прогнозировать дату принятия нового кодекса — дело неблагодарное. Документ огромный, резонансный и требует масштабной доработки перед вторым чтением. По словам Дмитрия Ткаченко, шансы на быстрое голосование — минимальны, а общественное обсуждение только набирает обороты.

"Очень важно, чтобы общество участвовало в этом обсуждении, чтобы и журналисты обращали внимание на это, потому что это нормы, которые регулируют нашу жизнь, и очень важно, чтобы они действительно отвечали запросу именно общества и каждого из нас",— заключает юрист.

Сегодняшний законопроект, принятый в первом чтении, требует множество доработок и лучше их внести сейчас чем позже бороться с последствиями. С другой стороны, новый закон необходим. Поэтому народным избранникам нужно найти золотую середину, приняв в кратчайшие сроки усовершенствованный Гражданский кодекс, который будет учитывать интересы всех украинцев.

