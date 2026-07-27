Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Оборона Одессы: военные готовы к самому худшему сценарию

Оборона Одессы: военные готовы к самому худшему сценарию

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 18:04
Оборона Одессы: Носиков рассказал о главных угрозах
Военный с оружием. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Одесса и Одесская область остаются одними из главных направлений российских атак. Украинские военные готовят регион к различным сценариям и укрепляют оборону города. Силы обороны готовы реагировать на новые угрозы, в частности на возможную попытку врага продвинуться в направлении Одессы.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал командир оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков, передает Новини.LIVE.

Защита от атак

Одной из главных задач ОТУ "Одесса" является защита Одесской области от воздушных атак. Эту работу военные выполняют круглосуточно вместе с другими подразделениями Сил обороны. Денис Носиков отметил, что российские войска постоянно меняют тактику и используют новые технологии. Из-за этого не все проблемы удается решить сразу, однако военные продолжают усиливать защиту региона.

По его словам, украинские силы уничтожают большинство ракет и ударных беспилотников типа "Шахед", которые запускает противник. В то же время даже один дрон, достигший цели, может нанести значительные разрушения и привести к жертвам.

"Мы уничтожаем примерно 90 % ракет и "Шахедов", которые запускает противник. Однако людям это трудно объяснить, ведь если, например, 99% средств сбито, но один "Шахед" куда-то прилетит и будут последствия, то население посчитает, что мы где-то все вместе недорабатываем", — пояснил командир.

Читайте также:

Рубежи обороны

Отдельное направление работы — подготовка Одессы к круговой обороне. Она охватывает город и зону ответственности ОТУ «Одесса», которая включает Одесскую область и часть Николаевской области. По словам Носикова, подготовка города к круговой обороне уже завершается. Система защиты предусматривает фортификационные сооружения, противотанковые рвы, невзрывные противопехотные заграждения и другие инженерные средства. Оборона построена в три рубежа. Первый — внешний, второй — промежуточный, а третий — внутренний. Вместе они должны создать многоуровневую систему защиты города.

"Всего очень много. Это очень большая, мощная система обороны города Одессы и Одесской области, которая практически делает невозможным продвижение врага в случае, если он примет решение идти на Одессу", — подчеркнул Носиков.

Другие направления

ОТУ "Одесса" также контролирует Приднестровское направление, где военные выполняют задачи по обороне. Еще одно важное направление — Кинбурнское. По словам командира, украинские силы готовы реагировать и на возможную угрозу высадки морского десанта. Военные учитывают такой сценарий при планировании обороны и подготовке сил.

Таким образом, оборона Одесской области предусматривает не только защиту от ракетных и дронных атак. Украинские военные готовятся к различным вариантам развития событий и укрепляют оборонительные рубежи, чтобы не допустить продвижения врага в регион.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путям, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются отрезать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что Россия вновь вернулась к теме возможного наступления на Одессу и начала активно распространять заявления о новых "буферных зонах". Однако основную ставку оккупанты делают не на сухопутное наступление, а на воздушные удары по украинским городам. Одесса остается одной из целей таких атак.

Одесса оккупация защита
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации