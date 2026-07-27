Оборона Одессы: Носиков рассказал о главных угрозах

Военный с оружием. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Одесса и Одесская область остаются одними из главных направлений российских атак. Украинские военные готовят регион к различным сценариям и укрепляют оборону города. Силы обороны готовы реагировать на новые угрозы, в частности на возможную попытку врага продвинуться в направлении Одессы.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал командир оперативно-тактической группировки "Одесса" Денис Носиков, передает Новини.LIVE.

Защита от атак

Одной из главных задач ОТУ "Одесса" является защита Одесской области от воздушных атак. Эту работу военные выполняют круглосуточно вместе с другими подразделениями Сил обороны. Денис Носиков отметил, что российские войска постоянно меняют тактику и используют новые технологии. Из-за этого не все проблемы удается решить сразу, однако военные продолжают усиливать защиту региона.

По его словам, украинские силы уничтожают большинство ракет и ударных беспилотников типа "Шахед", которые запускает противник. В то же время даже один дрон, достигший цели, может нанести значительные разрушения и привести к жертвам.

"Мы уничтожаем примерно 90 % ракет и "Шахедов", которые запускает противник. Однако людям это трудно объяснить, ведь если, например, 99% средств сбито, но один "Шахед" куда-то прилетит и будут последствия, то население посчитает, что мы где-то все вместе недорабатываем", — пояснил командир.

Читайте также:

Рубежи обороны

Отдельное направление работы — подготовка Одессы к круговой обороне. Она охватывает город и зону ответственности ОТУ «Одесса», которая включает Одесскую область и часть Николаевской области. По словам Носикова, подготовка города к круговой обороне уже завершается. Система защиты предусматривает фортификационные сооружения, противотанковые рвы, невзрывные противопехотные заграждения и другие инженерные средства. Оборона построена в три рубежа. Первый — внешний, второй — промежуточный, а третий — внутренний. Вместе они должны создать многоуровневую систему защиты города.

"Всего очень много. Это очень большая, мощная система обороны города Одессы и Одесской области, которая практически делает невозможным продвижение врага в случае, если он примет решение идти на Одессу", — подчеркнул Носиков.

Другие направления

ОТУ "Одесса" также контролирует Приднестровское направление, где военные выполняют задачи по обороне. Еще одно важное направление — Кинбурнское. По словам командира, украинские силы готовы реагировать и на возможную угрозу высадки морского десанта. Военные учитывают такой сценарий при планировании обороны и подготовке сил.

Таким образом, оборона Одесской области предусматривает не только защиту от ракетных и дронных атак. Украинские военные готовятся к различным вариантам развития событий и укрепляют оборонительные рубежи, чтобы не допустить продвижения врага в регион.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина уже проводит первую фазу операции по деоккупации Крыма. Речь идет об ударах по транспортной и топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и путям, по которым Россия поставляет туда ресурсы. Таким образом пытаются отрезать российскую группировку от снабжения. Это может создать условия для дальнейшего освобождения Крыма.

Также Новини.LIVE писали, что Россия вновь вернулась к теме возможного наступления на Одессу и начала активно распространять заявления о новых "буферных зонах". Однако основную ставку оккупанты делают не на сухопутное наступление, а на воздушные удары по украинским городам. Одесса остается одной из целей таких атак.