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Главная Одесса Обстрел Одесчины: в Румынии подтвердили, что к ним залетел дрон РФ

Обстрел Одесчины: в Румынии подтвердили, что к ним залетел дрон РФ

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 11:33
Российский дрон над Румынией: что известно после атаки на Одесчину
Сбитие дрона над Румынией. Фото иллюстративное: Ministerul Apararii Nationale, Romania

В Румынии подтвердили, что беспилотник, сбитый 24 июля вблизи населенного пункта Падина в уезде Бузэу, был ударным дроном Shahed российского происхождения. Специалисты Министерства обороны страны провели анализ обломков и установили тип аппарата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ministerul Apararii Nationale, Romania.

Обстріл Одещини: у Румунії підтвердили, що до них залетів дрон РФ - фото 1
Пост Ministerul Apararii Nationale, Romania. Фото: скриншот из Facebook

Российский дрон в Румынии

Прокуратура апелляционного суда Плоешти подтвердила, что сбитый беспилотник относился к типу Shahed. По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного использования воздушного судна в запретной зоне.

Что известно об инциденте с БПЛА

Дрон обнаружили после того, как 24 июля его сбили в районе Падины в уезде Бузэу. В Минобороны Румынии заявили, что военные отслеживали воздушную цель на протяжении всего полёта и сбили её в 11:20. Фрагменты беспилотника нашли между коммуной Падина и селом Товорешия в соседнем уезде Яломица. Ранее в тот же день в Румынии в 08:22 сбили еще один дрон, который находился вблизи границы с Украиной.

Атака на Одесскую область: последствия

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 25 июля во время выхода из порта Одесской области российские войска дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. В результате попаданий на борту возник пожар. Семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти, однако двое моряков остались без вести пропавшими. Поисково-спасательная операция продолжается. В тот же день российская атака по Одесскому району повредила частный жилой сектор: пострадал 65-летний мужчина, также повреждено около десяти прилегающих домов и объектов гражданской инфраструктуры.

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Также Новини.LIVE писали, что Россия вновь вернулась к теме возможного наступления на Одессу и начала активно распространять заявления о новых "буферных зонах". Однако основную ставку оккупанты делают не на сухопутное наступление, а на воздушные удары по украинским городам.

Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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