Очередная авария с маршруткой под Одессой: есть пострадавшие

ДТП в Одесской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Мария Луценко Редактор

Утром 14 июля на трассе Одесса—Южное произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовика с микроавтобусом несколько пассажиров получили травмы. Пострадавших госпитализировали, а полиция выясняет все обстоятельства аварии. Водителей также проверят на наличие алкоголя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Авария под Одессой

ДТП произошло на территории Фонтанской общины Одесского района. По предварительной информации полиции, 35-летний водитель грузовика не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в микроавтобус, который ехал впереди в том же направлении.

Пострадали пассажиры

В результате столкновения травмы получили трое пассажиров микроавтобуса: две женщины в возрасте 51 и 62 лет и 52-летний мужчина. Медики доставили их в больницу с различными травмами. Остальные пассажиры микроавтобуса, а также водители обоих транспортных средств за медицинской помощью не обращались.

Проводится проверка

На месте работали следственно-оперативная группа и патрульные полицейские. Обоих водителей проверят на состояние опьянения. После завершения проверки правоохранители дадут происшествию правовую оценку.

Другие ДТП

Отметим, что это уже не первая серьезная авария с участием автобуса в Одесской области за последнее время. Так, 9 июля на трассе Одесса—Киев вблизи села Одаи Березовского района столкнулись грузовик MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, который перевозил пассажиров. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы. После столкновения маршрутка перевернулась, а правоохранительные органы начали расследование причин аварии.

Как сообщали Новини.LIVE, 24 апреля на трассе Одесса–Рени, недалеко от села Камчик, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.

Также Новини.LIVE писали, что днем 12 апреля в Пересыпском районе Одессы произошла смертельная авария. Под колесами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика наехал на 59-летнюю женщину. От полученных травм пешеходка скончалась на месте.