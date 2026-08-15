Обучение в школах Одессы с 1 сентября 2026 года: какие решения

Дети за партами. Фото иллюстративное: УНИАН

В Одессе готовятся к новому учебному году, однако окончательный формат работы школ с 1 сентября пока не определен. Решение будет зависеть от ситуации с безопасностью и наличия сертифицированных укрытий, при этом окончательный выбор формы обучения ребенка останется за родителями. Сейчас в городе проводится опрос семей, результаты которого также будут учтены при организации образовательного процесса.

О подготовке учебных заведений рассказала заместитель председателя Одесской городской военной администрации Ольга Лозова, передает Новини.LIVE.

Как будут учиться дети в Одессе с 1 сентября

По словам Ольги Лозовой, решение о формате работы учебных заведений с 1 сентября будет принимать Одесская областная военная администрация. Главным условием для очного обучения остается наличие сертифицированного укрытия.

"Решение о формате обучения с 1 сентября принимает областная военная администрация исходя из ситуации с безопасностью в нашем сообществе. Учебные заведения могут работать в очном режиме, в смешанном формате или дистанционно. Очное обучение возможно только при наличии сертифицированного укрытия, а окончательный выбор формы обучения остается за родителями", — рассказала Ольга Лозовая.

Отметим, что в то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер на днях заявил, что около 90% школ планируют работать офлайн. По его словам, такого показателя удалось достичь еще в прошлом учебном году.

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"Мы в том году уже вышли на 90% офлайн. Мы объединили многие школы там, где есть укрытия, где это было возможно сделать", — рассказал Олег Кипер в интервью Наталье Мосейчук.

По словам главы ОВА, несмотря на то, что российские обстрелы Одессы участились, в целом ситуация с безопасностью для организации обучения не изменилась. Он отметил, что из-за географического положения города угроза для Одессы была высокой и раньше, а в случае применения баллистического оружия времени на реагирование остается крайне мало.

«Снаряд летит три минуты, поэтому более частые обстрелы для нас никак не меняют ситуацию. 90% школ перейдут на офлайн-обучение. Все сделано для того, чтобы дети ходили в школу. Это принципиальная позиция. Они должны быть в социуме», — отметил Олег Кипер.

Однако, по информации заместителя руководителя Одесской МВА, в настоящее время город проводит опрос родителей относительно выбора формы обучения с учетом ситуации с безопасностью и постоянных воздушных тревог. По его результатам планируется также определить алгоритм действий детей и родителей во время длительных тревог.

"На основании этого опроса мы будем разрабатывать алгоритм поведения родителей и детей во время постоянных тревог, а также выберем форму обучения", — отметила Ольга Лозова.

Сколько школ и детских садов Одессы имеют укрытия

По словам Ольги Лозовой, по состоянию на первое полугодие 2026 года из 120 школ Одессы 90 имеют собственные укрытия. Еще 27 используют защитные сооружения других учреждений или образовательных заведений. Дистанционно работали лишь три учреждения.

Из 137 детских садов собственными укрытиями обеспечены 68. Остальные используют соседние защитные сооружения или организуют работу на базе других учреждений.

"Город продолжает расширять фонд укрытий, обеспечивать бесперебойную работу учебных заведений. Безопасность остается основным условием организации учебного процесса", — подчеркнула Лозовая.

В настоящее время работы по расширению укрытий продолжаются еще в девяти учебных заведениях.

Школы готовятся к возможным отключениям электроэнергии

Еще одним приоритетом на 2026 год определена энергетическая устойчивость. В школах и других учебных заведениях работают 419 генераторов, имеются резервные источники питания и запасы топлива. Это должно обеспечить работу учреждений в случае перебоев с электроэнергией, которые уже неоднократно сказывались на учебном процессе в городе.

В целом, по данным Ольги Лозовой, реализуются 135 инвестиционных проектов, касающихся ремонта укрытий, зданий, инженерных сетей и противопожарных систем. Параллельно обновляется материально-техническая база школ. Увеличивается количество компьютеров, интерактивных досок и мультимедийного оборудования. Часть современного оборудования город получает от международных партнеров.

Что будет с питанием в школах

Еще одно важное изменение касается организации питания. С 1 сентября 2026 года планируется обеспечить бесплатным горячим питанием более 90 тысяч учеников 1–11 классов. Для этого город будет использовать сразу несколько моделей: собственные пищеблоки, опорные кухни, кейтеринг и аутсорсинг. Количество собственных пищеблоков планируется увеличить до 71.

"С 1 сентября 2026 года планируется обеспечить бесплатным горячим питанием более 90 тысяч учеников 1–11 классов. Для этого предусмотрено несколько моделей организации питания", — сообщила Лозовая.

По состоянию на 1 июля 2026 года из городского бюджета на питание уже выделено 194 млн грн. Отдельно из городского бюджета 30 млн грн выделено на приобретение технологического оборудования для организации питания.

Капитальный ремонт пищеблока проводят в лицее № 86. Общая стоимость работ составляет 37 млн грн, из которых 26 млн грн — средства субвенции, еще 11 млн грн — софинансирование из местного бюджета. Еще 13 млн грн из бюджета Одессы направили на ремонт пищеблоков в лицеях №103, №71 и №50, а также в гимназии №47.

Какие проблемы в школах

Несмотря на подготовку к 1 сентября, часть проблем остается. Среди самых серьезных вызовов в городе называют недостаточную вместимость укрытий и угрозы энергетической стабильности. Есть и кадровые проблемы: дефицит педагогов и профессиональное выгорание учителей. Отдельной проблемой остаются образовательные потери школьников из-за тревог и отключений электроэнергии, а также необходимость психологической поддержки детей.

"Главной задачей остается обеспечение баланса между безопасностью участников образовательного процесса и высоким качеством образования", — подчеркнула Ольга Лозова.

Ранее журналисты Новини.LIVE спросили родителей, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в этом году и на чем удается сэкономить. Кому-то удается сэкономить на вещах с прошлого года или воспользоваться преимуществами онлайн-обучения, а кому-то приходится покупать почти всё с нуля. Впрочем, подготовка к школе требует и времени, и заранее спланированного бюджета.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одессе правоохранители устанавливают обстоятельства сразу двух конфликтов между подростками, видео которых начали распространять в соцсетях. На одной из записей одна девушка бьет другую по лицу. На другой зафиксирована драка целой компании детей.