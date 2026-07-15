Одесчина пятые сутки под ударами: последствия атак (фото)

Пожар на газопроводе. Фото: ГСЧС Одесской области

Мария Луценко Редактор

Россия уже пятые сутки подряд массированно атакует Одесскую область ракетами и беспилотниками. На этот раз основной удар пришелся на Одессу. К сожалению, есть погибшие, раненые и значительные разрушения. Повреждены жилые дома, предприятия, портовая и гражданская инфраструктура. На местах продолжают работать спасатели и другие экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по жилому дому

Ночью российская ракета попала в семиэтажный жилой дом в Одессе. Погибли три человека, ещё как минимум трое получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели смогли извлечь из-под завалов троих жильцов, среди которых двое детей. К ликвидации последствий привлечены 15 спасателей и четыре единицы техники ГСЧС.

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожары и разрушения

В ходе утреннего удара были повреждены нежилое здание и газопровод. Из-за этого возник пожар, который спасатели быстро потушили. Еще одна ракета попала в гражданскую инфраструктуру города. Разрушениям подверглось складское помещение одного из предприятий, повреждены два грузовика. Там обошлось без погибших и пострадавших.

Здание после удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушения на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

На ликвидации этого пожара работали 35 спасателей и восемь единиц техники.

Тело человека. Фото: ГСЧС Одесской области

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Кроме того, повреждены одноэтажное здание, склад готовой продукции производственного предприятия и ещё несколько грузовых автомобилей. Все пожары уже ликвидированы.

Пожар на газопроводе. Фото: ГСЧС Одесской области

Обломки на дороге. Фото: ГСЧС Одесской области

Атака по области

Под ударом оказалась не только Одесса. На юге области вражеский беспилотник повредил операторскую автозаправочной станции. Пожара не произошло, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время на местах атак продолжаются аварийно-спасательные работы. Правоохранители документируют последствия российских ударов как очередные военные преступления против мирного населения.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска днём 14 июля нанесли ракетный удар по жилому сектору Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Повреждения получили частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранители уже начали расследование военного преступления.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область. В результате очередного удара повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. На двух предприятиях возникли пожары, также были уничтожены здания и транспорт. По предварительным данным, люди не пострадали.