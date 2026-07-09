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Главная Одесса Одесчину накроют дожди и прохлада: температура воды в море

Одесчину накроют дожди и прохлада: температура воды в море

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Дата публикации 9 июля 2026 18:06
Погода в Одессе 10 июля: дожди, грозы и похолодание
Люди на море. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

После продолжительной жары погода в Одесской области станет значительно более комфортной. 10 июля синоптики прогнозируют понижение температуры, местами кратковременные дожди и грозы. В Одессе воздух прогреется лишь до +26 °C, а морская вода останется прохладной. При этом пожарная опасность в большинстве районов области снизится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В четверг, 10 июля, в Одесской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, а днем возможны грозы. Ветер будет северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем — +23…+28 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость.

Погода в Одессе

В Одессе прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днём возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °C, днём — +24…+26 °C. Температура морской воды — +18…+19 °C.

Пожарная опасность

По данным синоптиков, 10 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится лишь в отдельных районах области — Затишье, Раздельной, Сербце, Черноморске и Вилково. В Болграде, Измаиле и Любашовке прогнозируется средний уровень, в Сарате и Белгороде-Днестровском — низкий, а в Одессе пожарная опасность временно отсутствует.

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Также Новини.LIVE писали, что высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-мойные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.

Одесса Черное море прогноз погоды
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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