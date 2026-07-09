Одесчину накроют дожди и прохлада: температура воды в море

Люди на море. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

После продолжительной жары погода в Одесской области станет значительно более комфортной. 10 июля синоптики прогнозируют понижение температуры, местами кратковременные дожди и грозы. В Одессе воздух прогреется лишь до +26 °C, а морская вода останется прохладной. При этом пожарная опасность в большинстве районов области снизится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В четверг, 10 июля, в Одесской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, а днем возможны грозы. Ветер будет северо-западный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18 °C, днем — +23…+28 °C. На автодорогах области сохранится хорошая видимость.

Погода в Одессе

В Одессе прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днём возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +16…+18 °C, днём — +24…+26 °C. Температура морской воды — +18…+19 °C.

Пожарная опасность

По данным синоптиков, 10 июля чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится лишь в отдельных районах области — Затишье, Раздельной, Сербце, Черноморске и Вилково. В Болграде, Измаиле и Любашовке прогнозируется средний уровень, в Сарате и Белгороде-Днестровском — низкий, а в Одессе пожарная опасность временно отсутствует.

Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.

Также Новини.LIVE писали, что высокая температура заставила коммунальные службы Одессы работать в усиленном режиме. В самые жаркие часы на городские дороги выезжают поливально-мойные машины, которые охлаждают дорожное покрытие и очищают улицы от пыли.