Одесчину охватит сильная жара: температура моря 3 августа

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В воскресенье, 3 августа, в Одесской области будет жарко и сухо. Днем температура воздуха поднимется до 30–35 °С. В Одессе прогнозируют до 32 °С. При этом в регионе сохранится высокая пожарная опасность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В Одесской области 3 августа ожидается переменная облачность, но без осадков. Ветер будет северным, 5–10 м/с. Ночью температура составит 17–22 °С тепла. Днем воздух прогреется до 30–35 °С. На автодорогах области видимость будет хорошей.

Погода в Одессе

В Одессе также будет переменная облачность и без осадков. Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью температура составит 20–22 °С, а днём — 30–32 °С тепла. Морская вода у побережья прогреется до 21–22 °С.

Пожарная опасность

По прогнозу, погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания. На карте самый высокий, чрезвычайный уровень пожарной опасности обозначен в Любашевке, Затишье, Черноморске, Болграде и Измаиле.

Высокую пожарную опасность прогнозируют в Одесском, Раздельнянском, Сербковском, Белгород-Днестровском, Саратском и Вилковском районах. В Одессе также отмечен высокий уровень. В таких условиях следует особенно осторожно обращаться с открытым огнем и не оставлять на природе непогашенный костер или тлеющие материалы.

Как сообщали Новини.LIVE, 22 июля Одессу накрыла непогода, которая вызвала проблемы на дорогах города. Из-за сильного ливня отдельные улицы были подтоплены, а в других местах коммунальщики устраняли последствия. На нескольких участках движение транспорта временно ограничивали или перекрывали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области вблизи села Плахтеевка Белгород-Днестровского района загорелась свалка. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился за его пределы и охватил лесистую территорию и сельскохозяйственные угодья.