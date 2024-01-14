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Одесситы до вечера остались без воды — адреса

14 января 2024 11:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситы до вечера остались без воды — адреса
Отсутствие воды в кране. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 14 января, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Ак. Вернадского — все дома
  • пер. Крымский — все дома
  • ул. Достоевского — все дома
  • ул. Куприна — все дома
  • ул. Арбузовая — все дома
  • ул. Огородная — все дома
  • тут. Академические — все дома
  • ул. Железнодорожная — все дома
  • пров. 1-й Солнечный — все дома
  • пров. 1-й Локомотивный — все дома

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

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