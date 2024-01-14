Одесситы до вечера остались без воды — адреса
Сегодня, 14 января, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Ак. Вернадского — все дома
- пер. Крымский — все дома
- ул. Достоевского — все дома
- ул. Куприна — все дома
- ул. Арбузовая — все дома
- ул. Огородная — все дома
- тут. Академические — все дома
- ул. Железнодорожная — все дома
- пров. 1-й Солнечный — все дома
- пров. 1-й Локомотивный — все дома
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что в 2024 году в Украине могут подорожать некоторые жилищно-коммунальные услуги. В частности, закончится срок действия ограничений по ценам на электрическую энергию и природный газ.
Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.
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