Одесситы до вечера остались без воды — когда возобновят снабжение
Сегодня, 18 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Андриевского — все дома;
- ул. Церковная, 29;
- ул. Евгения Чикаленко, 68А, 68Б;
- ул. Ильфа и Петрова, 35–37;
- ул. Жевахова — все дома;
- ул. Чепиги — все дома;
- ул. Крымская, 62А.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.
Также мы писали о том, как можно сэкономить на тарифах за природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.
Читайте Новини.LIVE!