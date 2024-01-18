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Одесситы до вечера остались без воды — когда возобновят снабжение

18 января 2024 12:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы до вечера остались без воды — когда возобновят снабжение
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 20:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. Андриевского — все дома;
  • ул. Церковная, 29;
  • ул. Евгения Чикаленко, 68А, 68Б;
  • ул. Ильфа и Петрова, 35–37;
  • ул. Жевахова — все дома;
  • ул. Чепиги — все дома;
  • ул. Крымская, 62А.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.

Также мы писали о том, как можно сэкономить на тарифах за природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
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