Обострение на фронте: станут ли одесситы в защиту родного города

Одесситы гуляют на фоне разрушенной гостиницы. Фото: Новини.LIVE

Одесса — вдохновляющий, влюбляющий и окрыляющий город. В этом городе мирно уживается более 100 национальностей и при этом каждая из них сохраняет свою идентичность. Здесь даже речь является своей непохожей на другие и только одесситы понимают ее тонкие обороты речи.

Журналисты Новини.LIVE решили спросить у горожан, что для них Одесса и готовы ли они в случае необходимости выйти на ее защиту?



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Защита родного дома

Одесса за два года войны превратилась в хорошо укрепленную крепость из суши и моря — ни один вражеский корабль не сможет подойти близко к берегу уцелевшим. Бетонные блоки, ежи и вооруженные военные отмечают неприступность к городу. Да и одесситы в случае необходимости готовы стать на защиту своего города.

"Одесса — мой родной город. Как будет необходимо, я обязательно стану на его защиту и буду делать, что смогу", — говорит Наталья.

Наталья станет в защиту Одессы в случае необходимости. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка, которая с первых дней войны помогает не только фронту, но и гражданским, обучая тактической медицине. Елена отмечает, что пошла бы на передовую, но из-за недостатков зрения не может этого сделать.

"Я одесситка в шестом поколении. И, по-моему, это та часть моей жизни, от которой я не могу отказаться. Я можно сказать уже защищаю — я преподаю тактическую медицину в рамках школьной программы. И помогаю детям владеть современными протоколами по образцам НАТО И дети просто уже знают, как вести себя в случае угрозы и воздушной тревоги. И как психологически выстоять и поддержать близких", — отмечает Елена.

Елена преподает тактическую медицину. Фото: Новини.LIVE

Волонтерский путь

Стоит отметить, что, несмотря на жажду собственноручно защищать родной дом, некоторые одесситы готовы помогать и в тылу. Анастасия говорит, что так сильно любит Одессу, что не готова отдать его кафиров и будет бороться до последнего.

"Одесса — это лучший город Украины, я здесь родилась и живу. Конечно, я бы встала на защиту родного города. Здесь моя семья и если потребуется, буду защищать чем смогу: плести сетки, волонтерить. Это тоже вклад и мы сами делаем свою победу", — отмечает Анастасия.

Анастасия пошла волонтерить. Фото: Новини.LIVE

Девушку поддерживает подруга, которая также помогала на волонтерских началах, но только до совершеннолетия. После 18 лет одесситка планирует защищать свою страну в поле боя.

"Одесса — мой дом. Здесь я родилась и планирую жить дальше. И я бы защищала его. Во-первых, волонтерила бы до 18 лет, а через пол года стала бы в ряды Вооруженных сил", — заключает Диана.

Диана помогала бы в тылу до совершеннолетия. Фото: Новини.LIVE

С такими искренними патриотами родного города Одесса может спать спокойно и видеть, что судьба ее в руках будущего поколения, которые щитом предстанут перед врагом. Несмотря на все угрозы и усложнение ситуации на фронте, одесситы не боятся ракет или дронов, ведь они дома, а все, кто придет к ним без приглашения, увидят только дно Черного моря.