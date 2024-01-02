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Одесситы остались сегодня без воды — где именно

2 января 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы остались сегодня без воды — где именно
Люди стоят в очереди в бювет. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 2 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

  • ул. Лиманная — все дома;
  • спуск Маринеско — все дома;
  • просп. Шевченко, 15-21;
  • ул. Довженко, 1-9;
  • Французский бульвар, 22-22Б.

Воды не будет до 18:00

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.

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