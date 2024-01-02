Одесситы остались сегодня без воды — где именно
Сегодня, 2 января, значительная часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к концу дня, однако время работ может меняться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды
- ул. Лиманная — все дома;
- спуск Маринеско — все дома;
- просп. Шевченко, 15-21;
- ул. Довженко, 1-9;
- Французский бульвар, 22-22Б.
Воды не будет до 18:00
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.
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