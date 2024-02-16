Одесситы остались без воды до вечера — адреса
Сегодня, 16 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может измениться.
Об этом сообщает пресслужба " Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Нежинская — все дома;
- ул. Ольгиевская — все дома;
- ул. Княжеская — все дома;
- ул. Коблевская — все дома;
- ул. Университетская — все дома;
- пер. Ляпуновых — все дома;
- ул. Преображенская — все дома;
- ул. Софиевская — все дома;
- ул. Пастера — все дома;
- ул. Торговая — все дома.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.
В Одессе не работают бюветы
Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.
- ул. Инглези — до 14:00.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
0-800-307-505;
048-705-55-05;
068-905-55-05;
066-905-55-05;
093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги . Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.
Также мы писали, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.
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