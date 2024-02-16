Одесситы остались без воды до вечера — адреса

Отсутствие воды. Фото: УНИАН

Сегодня, 16 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может измениться.

Об этом сообщает пресслужба " Инфоксводоканала".

Где нет воды

ул. Нежинская — все дома;

ул. Ольгиевская — все дома;

ул. Княжеская — все дома;

ул. Коблевская — все дома;

ул. Университетская — все дома;

пер. Ляпуновых — все дома;

ул. Преображенская — все дома;

ул. Софиевская — все дома;

ул. Пастера — все дома;

ул. Торговая — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

ул. Инглези — до 14:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги . Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Также мы писали, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.