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Одесситы остались без воды до вечера — адреса

16 февраля 2024 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситы остались без воды до вечера — адреса
Отсутствие воды. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 16 февраля, часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 16:00, однако время работ может измениться.

Об этом сообщает пресслужба " Инфоксводоканала".

Где нет воды

  • ул. Нежинская — все дома;
  • ул. Ольгиевская — все дома;
  • ул. Княжеская — все дома;
  • ул. Коблевская — все дома;
  • ул. Университетская — все дома;
  • пер. Ляпуновых — все дома;
  • ул. Преображенская — все дома;
  • ул. Софиевская — все дома;
  • ул. Пастера — все дома;
  • ул. Торговая — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может изменяться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства ", — говорится в сообщении коммунальщиков.

В Одессе не работают бюветы

Кроме того, из-за проведения работ по техническому обслуживанию временно не будут работать некоторые бюветы.

  • ул. Инглези — до 14:00.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):
0-800-307-505;
048-705-55-05;
068-905-55-05;
066-905-55-05;
093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Напомним, в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги . Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

Также мы писали, что тарифы на коммунальные услуги всегда остаются в центре внимания и обсуждения общественности. На фоне непрерывного роста цен на электроэнергию, водоснабжение, газ и другие коммунальные услуги расходы на оплату счетов значительно увеличиваются. Эта ситуация становится существенным фактором в формировании ежедневного бюджета многих жителей Одессы.

коммунальные услуги
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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