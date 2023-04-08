Одесситка победила американку с опытом выступлений в UFC: видео

Елена Колесник на турнире на турнире PFL 2. Фото: twitter.com/daznmma

Сегодня в Лас-Вегасе состоялся очередной поединок в рамках престижного турнира по смешанным единоборствам — RFL, в котором соревновалась одна из самых талантливых украинских бойцов — Елена Колесник. Ее соперницей стала опытная американка Аспен Ледд, имеющая большой опыт выступлений в UFC.

Об этом сообщает PFL.

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Колесник была абсолютным андердогом по мнению букмекеров. Коэффициент на победу одесситки был 4,15, в то время как на победу американки 1,18. Поэтому победа Елены Колесник стала самым неожиданным "апсетом" вечера.

После изнурительного и почти равного боя Елена Колесник победила раздельным решением судей со счетом 28:28, 29:28, 29:28. Кроме того, она получила от организаторов турнира специальный приз "Upset of the night" за самую неожиданную победу на турнире.

Напомним, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Грузин Мераб Двалишвили уничтожил россиянина Петра Яна в главном событии турнира UFC.

Также 29-летний украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов провел свое первое сражение за 20 месяцев. В рамках шоу Bellator 291 Амосов защищал титул чемпиона в полусреднем весе против американца Логана Сторли.