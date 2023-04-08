Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесситка победила экс-бойца UFC: видео боя arrow

Одесситка победила экс-бойца UFC: видео боя

8 апреля 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситка победила американку с опытом выступлений в UFC: видео
Елена Колесник на турнире на турнире PFL 2. Фото: twitter.com/daznmma
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня в Лас-Вегасе состоялся очередной поединок в рамках престижного турнира по смешанным единоборствам — RFL, в котором соревновалась одна из самых талантливых украинских бойцов — Елена Колесник. Ее соперницей стала опытная американка Аспен Ледд, имеющая большой опыт выступлений в UFC.

Об этом сообщает PFL.

Читайте также:

Колесник была абсолютным андердогом по мнению букмекеров. Коэффициент на победу одесситки был 4,15, в то время как на победу американки 1,18. Поэтому победа Елены Колесник стала самым неожиданным "апсетом" вечера.

После изнурительного и почти равного боя Елена Колесник победила раздельным решением судей со счетом 28:28, 29:28, 29:28. Кроме того, она получила от организаторов турнира специальный приз "Upset of the night" за самую неожиданную победу на турнире.

Напомним, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221. Грузин Мераб Двалишвили уничтожил россиянина Петра Яна в главном событии турнира UFC.

Также 29-летний украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов провел свое первое сражение за 20 месяцев. В рамках шоу Bellator 291 Амосов защищал титул чемпиона в полусреднем весе против американца Логана Сторли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB