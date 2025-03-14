Украинские добровольцы, защищающие страну — кто они и как оказались в армии

Военные тренируются стрелять из пулеметов. Фото: УНІАН/Ратинский Вячеслав

Они не ждали повестки, а просто собрали необходимые вещи и отправились в ТЦК. Именно эти люди, оставив свои семьи, работу, друзей и привычную жизнь взяли оружие и пошли защищать свою землю. Добровольцы — что их мотивировало тогда и почему они пошли на такой шаг?

В день украинского добровольца журналисты Новини.LIVE пообщались с одним из них — военнослужащим 39-й отдельной бригады береговой обороны Павлом Зарембой.

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Путь военного

Павел начал свой боевой путь в начале полномасштабного вторжения. В марте 2022 года мужчина 21 год решил пойти в ряды вооруженных сил, защищать Украину. Заблаговременно выбрал себе 126-е подразделение, которое сейчас перепрофилировалось в 39-ю отдельную бригаду береговой охраны, для дальнейшей службы. Первое, с чем столкнулся, — непонимание, как функционирует военная структура изнутри.

"У меня было, скажем так, очень туманное понимание того, что такое войско вообще, как проходят боевые слаживания, что такое подготовка, что такое оснащение определенное, как вообще работает этот большой организм. Но за три года это стало настолько привычным и понятным, что уже чувствую себя как-то в своей тарелке", — рассказал Павлом Заремба.

Военнослужащий Павел Заремба о своем боевом пути. Фото: Новини.LIVE

Павел был непосредственным участником боевых действий на Херсонском направлении. Признается, на передовой совсем нелегко, однако, несмотря на сложности выполнения боевых задач, самое трудное — это терять собратьев. Людей, с которыми ты проводишь день от рассвета и до ночи, с кем вы слаженно работаете ради победы. Осознать эту потерю в некоторых случаях просто невозможно.

"Достаточно было моментов, когда парень, который там с тобой живет или ты его видишь каждый день, ты с ним общаешься, вы что-то обсуждаете, тренируетесь вместе, а потом уже нет такой возможности", — говорит военный.

Военнослужащий Павел Заремба о тяжелых моментах на фронте. Фото: Новини.LIVE

Главное — командир

Процент добровольцев всегда был на порядок меньше, чем мобилизованных, однако это не означает, что призывные военные не мотивированы или непрофессиональны. Все начинается с человека, с каким настроением он идет на службу. Но не менее важным становится и то, в какие подразделения попадут, ведь большую роль играет руководство бригад.

"Среди всех есть люди, которые имеют определенную мотивацию, определенное желание и даже когда они не хотели и не видели себя в армии, попадая в нормальное подразделение нормального командира, себя раскрывают и уже максимально кайфуют от службы", — отметил Павел.

Бригада на учениях. Фото: instagram/126_brigade

Мужчина отмечает, что страх у гражданских перед армией вполне оправдан и осуждать людей в таких случаях не нужно. Ведь действительно, многие просто боятся попасть в ряды вооруженных сил, оказаться на передовой без опыта и навыков для будущих боев. Однако в реальности все иначе, бригада полностью обучает и готовит новобранцев для боевых задач.

"В случае нашей бригады люди проходят комплексную подготовку более двух месяцев, если взять это в целом с базовой общей военной подготовкой и непосредственно уже внутри нашей бригады. Люди должны понять, что неважно, что они выбирают. Война продолжается, и важно делать акцент на своей подготовке", — рассказал доброволец.

Картина в офисе рекрут-центра. Фото: Новини.LIVE

Кто такие добровольцы

Павел отметил, что, по его мнению, добровольцы — это в большей степени именно те, кто не имел никакого ожидания еще с 2014 года. Ведь именно когда не понимали полностью всю значимость этой войны, не бояться, взять в руки оружие и пойти на фронт, — это один из героических поступков. И именно они уже 11 лет мужественно продолжают держать фронт, не отступив и не сложив руки.

"Доброволец — это тот, кто ушел в 2014 или 2015 году. То есть я присоединился в 2022 году, я присоединился добровольно, но я не считаю себя добровольцем", — отметил мужчина.

Военнослужащий Павел Заремба о добровольцах. Фото: Новини.LIVE

Потребность в защитниках остается актуальной. С каждым днем силы становятся все слабее, однако дух несокрушимого народа трудно побороть, поэтому, несмотря на все, борьба продолжается. Однако не менее важно думать о стране, строить планы и жить будущим.

"Я надеюсь, что удастся восстановить большое количество утраченных и разрушенных городов и что люди смогут вернуться к нормальной жизни и военные смогут адаптироваться в социум. Потому что это сейчас достаточно большая проблема", — признался Павел.

Шевроны бригады. Фото: Новини.LIVE

Бригада — это семья

Для Павла бригада стала одной большой семьей, где друг за друга готовы стать стеной, а в случае необходимости подставить плечо. Сегодня в эту семью принимают новичков — вакансий достаточно много и есть, в частности, небоевые специальности. Но базовую подготовку должны пройти абсолютно все.

"Мы предлагаем большое количество как боевых, так и небоевых вакансий для людей, которые видят себя на тех или иных специальностях. Будь то монтажники, люди, которые занимались радиопайкой, или которые интересуются беспилотниками, оружием и т.д.", — рассказал Павел.

Брошюра бригады. Фото: Новини.LIVE

Соответствующая должность найдется для любого кандидата, главное — желание и мотивация. Однако не стоит забывать о значимости этого процесса и полного понимания ответственности в выборе подразделения. В эру технологий, когда почти каждая бригада или подразделение имеют соцсети и активно освещают деятельность, надо просто зайти и посмотреть страницы, а при необходимости даже пообщаться с рекрутерами, которые пойдут вам навстречу.

"Важно просто понять, понимаете ли вы и ознакомлены ли вы с историей подразделения, к которому вы хотите присоединиться. Потому что действительно много бригад, которые максимально достойны. И наша в их перечне, которая уже более трех лет выполняет достаточно тяжелые боевые задачи и показала себя как очень эффективная боевая единица", — говорит военный.

Военнослужащий Павел Заремба о понимании службы. Фото: Новини.LIVE

Важно понимать, что обороноспособность страны зависит от тех, кто готов стать в ряды защитников. Ведь война продолжается, и набор в армию — это стратегическая потребность, которая со временем становится все важнее.

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