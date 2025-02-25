Одесские пилоты уничтожают бойцов РФ

Военный самолет ВСУ. Фото иллюстративное: Корреспондент.net

Одесские операторы дронов из 126-й отдельной бригады ТРО Украины снова доказали свое мастерство, нанеся сокрушительный удар по опорным пунктам РФ на Херсонском направлении. На этот раз целью была живая сила и автомобиль врага.

Видео об этом выложила одесская 126-я отдельная бригада ТРО.

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Подробности боя

По информации бойцов 126-й отдельной бригады ТРО, разведчики заметили перемещение живой силы и техники россиян на левобережье Херсонщины. После этого наши операторы дронов уничтожили личный состав врага и превратили машину в груду металлолома.

Напомним, недавно мы писали о Джонсоне, который мечтает создать собственную армию в Европе. А также об обмене военнопленными.