Юмор во время войны: комик Филимонов рассказал о важности шуток

Одесский юморист Олег Филимонов. Фото: Новини.LIVE

Традиционно к первому апреля в Одессу съезжались клоуны, мимы, юмористы и вообще все, кто не представляет своей жизни без юмора. Но уже третий год с момента полномасштабного вторжения со стороны России массовые мероприятия в столице юмора не проводятся. Но это вовсе не означает, что здесь перестали шутить, вот только формат этих шуток все же изменился.

О том, каким стал юмор во время войны, журналисты Новини.LIVE поговорили с юмористом и неизменным участником "Джентльмен-шоу" Олегом Филимоновым.

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Юмор во время войны

Часто сегодня можно услышать, что во время войны смех и юмор должны отойти на второй план. Но далеко не все придерживаются такого мнения. Ведь Одесса без юмора будет уже не Одессой, здесь им пропитано буквально все, начиная от обычных разговоров до рекламы.

"В Одессе юмор — это не совсем юмор. Люди так разговаривают. Выдающийся одессит Михаил Михайлович Жванецкий когда-то говорил: Филимонов, ничего не надо придумывать — нужно открыть окно, выдвинуть голову и записывать. Это такой оптимизм одесситов, их любовь к жизни, отношение к друзьям и близким. Это все — основа одесского образа жизни и одесского юмора", — говорит юморист Олег Филимонов.

Олег Филимонов о юморе во время войны. Фото: Новини.LIVE

Даже во время войны одесситы не теряют оптимизма и только здесь могут указать направление, куда идти Путину и как не ошибиться в направлении. С первых дней полномасштабного вторжения люди выпускали задорные ролики, в которых четко объясняли, что Одесса уже давно не российский город, спасать его не надо, да и вообще здесь все хорошо: ловится бычок, Привоз работает, а за врагами не плачут.

"Для меня юмор — это то, как говорят одесситы. Вот, например, недавно видел объявление на Молдаванке: продается комната в коммунальной квартире. Восемь хороших соседей, отличная кухня на четыре газовые плиты, туалет в коридоре. И не шахедная сторона. Представляете себе ?" — добавляет Филимонов.

Юморист Филимонов о курьезах во время съемок. Фото: Новини.LIVE

Судьба одесской юморины

В Одессе шутили всегда даже тогда, когда это было запрещено. За это многие и любили наш город — свободолюбивые люди, не стеснялись говорить, что думают, и делали это всегда в своеобразной манере. Ибо так как скажет одессит, больше никто не сможет. Не зря есть даже одесский язык, который невозможно выучить, его можно только почувствовать. Поэтому неудивительно, что идея о проведении юморины могла прийти только одесситам, разбиравшимся в этом. И впервые она была проведена 1 апреля, в день дурака, в 1973 году.

"Как человек, участвовавший во многих юморинах, я могу сказать, что это огромный праздник для Одессы, который придумали именно одесситы, мои коллеги из КВН. И в течение многих лет он показывал, что Одесса жива, она смеется", — с улыбкой говорит Филимонов.

Развлечения на Дерибасовской во время юморины. Фото: Александр Гиманов/ УНИАН

Юморина развивалась вместе с городом, с годами трансформировалась, но оставалась одной из главных визиток Южной Пальмиры. Вот уже третий год из-за постоянных обстрелов города массовых мероприятий не проводят. Но одесситы верят, что после победы юморина возродиться, и снова клоуны и мимы соберутся вместе здесь в Жемчужине у моря, чтобы показать свое мастерство и повеселить народ.

"Я даже не знаю, как сказать, будет ли она. Просто очень бы этого хотел. Потому что это один из важнейших признаков нашего города. Одессу во всем мире воспринимают как город юмора, культуры, писателей, музыкантов, моряков. И поэтому мы должны оставаться таковыми", — добавляет шоумен.

Карнавальное шествие в центре Одессы. Фото: Александр Гиманов/ УНИАН

Не зря на Одессу еще говорят "мама" — именно здесь родилось много знаменитостей, разъехавшихся по всему миру, но при этом именно этот город остается их местом силы, куда хочется вернуться. С юмориной, как главным событием года и без нее, культурная жизнь Южной Пальмиры будет неполной. Так что перерождение столицы юмора обязательно произойдет, этого все ждут с нетерпением.

Общение с российскими коллегами

До начала войны многие одесские юмористы поддерживали творческие и рабочие связи с российскими коллегами, с которыми когда-то работали в совместных проектах. Однако агрессия страны-оккупанта изменила это. Сам Олег Филимонов отмечает, что до 2014 у него было много друзей на территории РФ, но сейчас не хочет даже вспоминать о них.

"Я разорвал все отношения с ними еще в 2014 году. У меня очень много было там работы, может, где-то 70%. Но когда случилась аннексия Крыма, началась война на Донбассе, я сказал себе: нет, все. И я вычеркнул их из своего жизнь", — подчеркнул юморист.

Олег Филимонов о коллегах в РФ. Фото: Новини.LIVE

Комик говорит, что наибольшим ударом для него стало не то, как россияне отнеслись к этой войне, а то, что именно одесситы, родившиеся здесь, сейчас поддерживают кровавый режим, который пытается уничтожить их родной город.

"И это не только российские коллеги, это и люди, родившиеся в Одессе, здесь учились. Их становление как актеров здесь произошло. И это для меня ужас. Тот самый Стоянов Юра, с которым мы когда-то были друзьями. Я не понимаю, что с этими людьми происходит и как они так выбросили Одессу из жизни и сердца", — с болью говорит Филимонов.

Курьезы из жизни

Сам же Олег Филимонов, несмотря на то, что родом из Николаева, сегодня не представляет своей жизни без Одессы. Здесь практически с каждым уголком есть своя история. Ведь совсем не удивительно, что проекты, с которыми был связан актер, а их было много, и каждый из них приходился по душе зрителю. Не обходилось и без курьезов. Один из них произошел прямо на Дерибасовской и очень запомнился.

"Меня однажды чуть не избили. Мы в рамках "Камеры смеха" снимали розыгрыш здесь, на Дерибасовской, который не понравился его участникам. Сюжет такой: выбирали пару, к которой подбегал маленький мальчик, и обращался к мужу: "Папа, ну чего ты к нам не приходишь?". Мы снимали реакцию женщины, но ее спутник шутки не понял и пошел разбираться с организаторами. Это было очень забавно, жестко и страшно", — отмечает комик.

Олег Филимонов о ситуации на съемках. Фото: Новини.LIVE

Но шоумена такие случаи не смущают, ведь все люди разные и реакция у каждого может быть своя. Главное, по его мнению, не терять оптимизм в столь трудные для страны времена.

"Когда мне говорят, что сейчас не пора смеяться, я отвечаю, что наоборот. Надо дать людям дать возможность хотя бы на несколько часов оторваться от войны, от этих постоянных обстрелов. И почувствовать себя в Одессе тех времен, когда все было очень хорошо. Надо ходить в театры, рестораны, на море. Надо встречаться с друзьями, чтобы жизнь не превратилась в ожидание плохого", — отмечает Олег Филимонов.

После победы

Война ворвалась в нашу жизнь, изменив ее до неузнаваемости. Уже третий год украинские города обстреливают почти каждый день, пытаясь уничтожить их. Но одесситы верят в победу и уже ясно знают, что сделают прежде всего сразу после того, как враг будет изгнан с нашей земли.

"После войны я соберу друзей. Я не праздновал свой юбилей, потому что он был как раз через два дня после начала полномасштабной войны. Так что это будет хорошая возможность собрать всех за большим столом. Тем более, что друзья разъехались по всему миру. Но обещали обязательно приехать. Будем гулять, петь и вспоминать прекрасные времена", — подытожил юморист.

Олег Филимонов о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

Что ж, несмотря ни на что, Одесса продолжает жить своей размеренной жизнью. Дроны и ракеты немного усложняют его одесситам, но это вовсе не означает, что они перестанут шутить или праздновать, хоть и не в том объеме, свою родную юморину. Здесь уж точно знают, кто стал почетным "еле-еле поцом", а лозунг с направлением русскому кораблю стал легендой.