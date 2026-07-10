Одесса и область остались без света: сроки восстановления

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Энергосистема Одесской области продолжает восстанавливаться после вражеских ударов. Чтобы обеспечить стабильную работу оборудования и избежать крупных аварий, специалисты вынуждены проводить регулярное техническое обслуживание. В связи с этим в пятницу, 10 июля, жителям некоторых населенных пунктов придется временно остаться без электричества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

На этот раз ограничения коснутся Пересыпского района Одессы и части Белгород-Днестровского района области. Света не будет в течение всего рабочего дня — с 08:00 до 18:00.

Энергетики советуют подготовиться к отключению электричества . В частности, зарядить смартфоны, ноутбуки и альтернативные источники питания (портативные зарядные устройства или зарядные станции). Как только все технические работы будут выполнены, свет вернётся в дома в полном объёме.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Сколько стоит киловатт

Несмотря на ремонтную кампанию, цена на электроэнергию для населения остается неизменной. В настоящее время действует единый базовый тариф для бытовых потребителей — 4,32 грн за кВт·ч. Однако владельцы многозонных счетчиков могут платить в два раза меньше в ночное время:

Дневной тариф (с 07:00 до 23:00) — 4,32 грн/кВт·ч;

Ночной тариф (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн/кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твёрдых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с человека.

Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат оплачивать газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость "голубого топлива" для населения остается неизменной.