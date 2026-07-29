Отключение электричества в Одессе 29 июля: где не будет света

Одесса и пригород сегодня остались без света: адреса
В среду, 29 июля, часть Одессы и пригорода останется без электроснабжения. Причина — экстренный ремонт оборудования, который будут проводить специалисты ДТЭК "Одесские электросети". Работы продлятся с 08:00 до 20:00. Также в течение дня в Одесском районе области возможны кратковременные перебои с электричеством.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Отключение света
Сегодня, 29 июля, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» будут проводить неотложный ремонт оборудования. Чтобы работники могли безопасно провести работы, электроснабжение будет частично ограничено с 08:00 до 20:00. Без света могут остаться части Киевского и Приморского районов Одессы, а также пригород. Из-за ремонта возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в течение дня в Одесском районе области возможны кратковременные перебои в электроснабжении.
В ДТЭК отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения ремонтных работ могут быть продлены.
Советы жителям
Энергетики советуют жителям заранее зарядить необходимые устройства и учесть отключения при планировании дел. После завершения работ электроснабжение возобновится в обычном режиме.
Как узнать, когда появится электроэнергия
Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:
- на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- через чат-бота в Telegram;
- через личные сообщения в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Тариф на электроэнергию
Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется для подавляющего большинства частных домов и квартир. Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.
- с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;
- с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.
Как сообщали Новини.LIVE, в августе одесситам не придется платить больше за вывоз бытовых отходов. Тарифы для населения остаются неизменными, однако их размер зависит от района города и компании, предоставляющей услуги.
Также Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.