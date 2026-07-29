Одесса и пригород сегодня остались без света: адреса

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В среду, 29 июля, часть Одессы и пригорода останется без электроснабжения. Причина — экстренный ремонт оборудования, который будут проводить специалисты ДТЭК "Одесские электросети". Работы продлятся с 08:00 до 20:00. Также в течение дня в Одесском районе области возможны кратковременные перебои с электричеством.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

Сегодня, 29 июля, специалисты ДТЭК «Одесские электросети» будут проводить неотложный ремонт оборудования. Чтобы работники могли безопасно провести работы, электроснабжение будет частично ограничено с 08:00 до 20:00. Без света могут остаться части Киевского и Приморского районов Одессы, а также пригород. Из-за ремонта возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры. Кроме того, в течение дня в Одесском районе области возможны кратковременные перебои в электроснабжении.

В ДТЭК отмечают, что в случае объявления воздушной тревоги сроки выполнения ремонтных работ могут быть продлены.

Советы жителям

Энергетики советуют жителям заранее зарядить необходимые устройства и учесть отключения при планировании дел. После завершения работ электроснабжение возобновится в обычном режиме.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

на сайте ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию

Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется для подавляющего большинства частных домов и квартир. Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в августе одесситам не придется платить больше за вывоз бытовых отходов. Тарифы для населения остаются неизменными, однако их размер зависит от района города и компании, предоставляющей услуги.

Также Новини.LIVE писали, что в августе 2026 года жители Одессы продолжат оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения по действующим тарифам. Они остаются неизменными уже несколько лет, однако в ближайшее время стоимость может вырасти. "Инфоксводоканал" уже вынес на обсуждение проект новых расценок, которые почти втрое превышают нынешние.