Одесса на грани блэкаута: Россия атакует энергосистему

Генератор на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

После атаки России в Одессе в ночь на 9 августа сохраняются проблемы с электроснабжением. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры временно не работает городской электротранспорт, а в отдельных районах по-прежнему наблюдаются перебои с электричеством. В то же время водоснабжение в городе удалось восстановить.

В эфире программы Ранок.LIVE депутат Одесского городского совета Петр Обухов рассказал, чего ожидать горожанам в ближайшие недели и как Одесса готовится к зиме.

Свет в Одессе

По словам Петра Обухова, после удара энергетическая система города до сих пор работает с перебоями. Части жильцов уже восстановили электроснабжение, но в других домах его пока нет. Из-за этого 9 и 10 августа не работает городской электротранспорт.

"Россияне уже сообщили, что они атаковали наши подстанции. Они перечислили шесть подстанций. И действительно, до сих пор есть проблемы с электричеством", — сказал депутат.

В то же время он отметил, что ситуация с водой уже стабилизировалась. По его словам, город подключили к водоснабжению, и оно возобновилось. Однако проблемы с электричеством могут продолжаться еще несколько недель.

Возможные графики

Точных данных о возможных графиках отключений Обухов не назвал. Он подчеркнул, что не отвечает за энергетическую сферу, поэтому окончательную информацию должны предоставить энергетики. Депутат предположил, что на ситуацию также будет влиять вероятность новых атак. Он назвал последний удар прицельным и обратил внимание на то, что под удар попали энергетические объекты и мост через Днестровский лиман.

"Можно предположить, что это сделано просто для устрашения местного гражданского населения", — заявил Обухов.

План устойчивости

В апреле Одесский городской совет утвердил план устойчивости города. По словам Обухова, документ содержит немало полезных мер, однако часть из них рассчитана на годы и требует значительного финансирования. Депутат считает нереалистичным, что все заявленные проекты удастся реализовать в ближайшее время. В частности, он упомянул строительство мусоросжигательного завода, который должен производить тепло для города.

"Честно говоря, с моей точки зрения, это скорее фантазия, чем какой-то реальный план", — сказал депутат.

В то же время, по его словам, есть конкретные меры, которые могут повысить готовность города к отопительному сезону. Речь идет, в частности, об использовании когенерационных установок на крупных котельных.

Часть таких установок, полученных из Японии, планируется запустить уже в этом году. Также промежуточные котельные, которые помогают подавать тепло в дома, должны быть оснащены генераторами или аккумуляторами.

"В настоящее время ведется более тщательная подготовка, чем в прошлом году", — отметил Обухов.

В то же время он призвал не ожидать, что город будет полностью защищен от последствий возможных отключений электроэнергии.

"Сказать, что мы будем готовы на 100% или что город будет защищен на 100%, и в случае отключений электроэнергии все будет хорошо, — это было бы неправдой", — подчеркнул депутат.

Ситуация с водой

Проблемы с водоснабжением после атаки возникли из-за перебоев с электроэнергией, а не из-за прямого повреждения водопроводов или насосов. По словам Обухова, именно водоснабжение является одной из самых критически важных систем города. Он пояснил, что альтернативные способы обеспечения Одессы водой имеют очень ограниченные возможности. Даже система бюветов не сможет полностью покрыть потребности города в случае длительного отключения электроэнергии.

"Даже если ограничить выдачу до 3–4 литров на человека, бюветы обеспечат примерно 10 % жителей", — сказал Обухов.

Во время перебоев в городе работали пункты, где можно было набрать техническую воду из цистерн. Однако такой вариант депутат называет лишь временным решением.

"Это экстренное решение. Его хватит на один-два дня", — пояснил он.

Уезжают ли одесситы

По словам депутата, пока он не видит среди своих знакомых массового отъезда людей из Одессы из-за угрозы новых атак и сложной зимы. В то же время прошлой зимой город уже пережил длительные перебои со светом и теплом. Обухов привел пример одного из крупных домов, где проблемы с электроснабжением до сих пор не удалось полностью решить.

"Люди, кто может себе это позволить, устанавливают солнечные панели, запасаются водой. То есть всё, что можно делать дома, делают дома", — рассказал депутат.

В одном из домов, по его словам, жильцы получают электроэнергию от мощных генераторов по несколько часов в день еще с прошлой зимы. Однако организовать такое обеспечение для всего города будет практически невозможно.

Безопасность на пляжах

Отдельной проблемой остается безопасность людей во время отдыха на побережье. В Одессе продолжается курортный сезон, однако воздушные тревоги могут начинаться как раз во время пребывания людей на пляжах. Обухов напомнил о случае, когда женщина погибла от обломков во время воздушной тревоги. После этого выяснилось, что пляж не был официально разрешен для отдыха. На некоторых официальных пляжах установлены бетонные укрытия, но депутат считает, что их недостаточно.

"Я бы не сказал, что их достаточно. Ну, честно говоря, я сам не был там во время тревоги, я не видел, пользуются ли ими люди", — отметил Обухов.

Он также обратил внимание на изменение характера российских атак. По его словам, в последнее время под ударом были порты и гражданские суда. Теперь, по его мнению, угроза непосредственно для гражданского населения возросла.

"А теперь они, после того как порты перестали работать, взялись за гражданское население", — сказал депутат.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной российской атаки на Одесскую область в воскресенье, 9 августа, пострадали 14 человек. 11 пострадавших госпитализировали. Всем пострадавшим оказывают помощь.

Также Новини.LIVE писали, что в Черном море обострилась ситуация вокруг украинского судоходства. Россия усилила атаки на морские маршруты и суда, а работа морского коридора в настоящее время фактически приостановлена. В то же время украинские силы ищут способы снизить угрозу для судоходства и ослабить возможности России в регионе.