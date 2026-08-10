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Главная Одесса Одесса осталась без электротранспорта: расписание автобусов

Одесса осталась без электротранспорта: расписание автобусов

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Дата публикации 10 августа 2026 12:00
Электротранспорт в Одессе 10 августа: расписание автобусов
Социальный автобус. Фото: Одесский городской совет

В Одессе 10 августа временно не курсируют трамваи и троллейбусы. Причиной стали последствия российского нападения на город в ночь на 9 августа. Чтобы обеспечить сообщение между районами, часть маршрутов электротранспорта заменили автобусами. Горожанам также доступны социальные автобусы и маршрутки, курсирующие по схемам трамвайных и троллейбусных маршрутов.

Об этом сообщает Новинии.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Социальные автобусы

Для обеспечения связи между районами города организовано движение социальных автобусов.

  • С1 "Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады". От Железнодорожного вокзала, с площади Старосинной, автобусы отправляются в 06:22, 06:58, 07:50, 08:26, 09:02, 09:38, 10:30, 11:06, 11:42, 14:58, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50 и 18:50. В обратном направлении рейсы запланированы на 06:30, 07:06, 07:42, 08:18, 09:10, 09:46, 10:22, 10:58, 14:30, 15:06, 15:42, 16:18, 17:10, 17:50, 18:30 и 19:10.
  • С2 "Железнодорожный вокзал — Детский комбинат". От Железнодорожного вокзала автобусы будут курсировать в 06:00, 06:30, 06:50, 07:25, 08:00, 08:40, 09:10, 09:50, 10:20, 11:10, 13:50, 14:40, 15:40, 16:00, 16:50, 17:30, 18:10, 19:00 и 19:50. От Детского комбината на ул. Семена Палия — в 06:45, 07:20, 07:50, 08:30, 09:10, 10:00, 10:40, 11:20, 12:20, 14:20, 15:00, 15:50, 16:50, 17:20, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00 и 20:50.
  • С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дигтярная". От ул. С. Рихтера автобусы отправляются в 07:15, 08:15, 09:15, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15 и 18:15. От ул. Дегтярной — в 08:15, 09:15, 10:15, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15 и 19:15.
  • С4 "Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная". От Тираспольского шоссе автобусы отправляются в 07:30, 09:30, 11:30, 13:30 и 16:30. Отдельные рейсы от остановки «Западное кладбище» — в 09:20 и 13:20. В обратном направлении, от ул. Дегтярной, площади Менделе Мойхера-Сфорима, — в 08:30, 10:30, 12:30, 15:30 и 18:30. Рейсы до Западного кладбища обозначены буквой "К".
  • С10 "Железнодорожный вокзал — Клинический санаторий им. Пирогова (курорт "Куяльник")". От Куяльника автобусы отправляются в 06:20, 07:45, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. От Железнодорожного вокзала — в 07:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00.

В то же время работа социального маршрута С6 "ТЦ «Меркурий" — Западное кладбище» временно приостановлена.

Замена троллейбусов

По схемам троллейбусных маршрутов также организовано автобусное сообщение.

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  • Маршрут № 8 "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал". От Суперфосфатного завода автобусы отправляются в 06:30, 07:05, 07:25, 07:50, 08:30, 08:50, 09:10, 09:50, 10:10, 10:30, 11:00, 12:30, 13:50, 14:00, 15:10, 15:30, 15:50, 16:30, 16:50, 17:15, 17:55, 18:15, 18:40, 19:25 и 19:45. От Железнодорожного вокзала рейсы запланированы на 06:20, 06:40, 07:05, 07:45, 08:05, 08:25, 09:05, 09:25, 09:45, 10:25, 10:45, 11:05, 12:15, 14:25, 14:45, 15:45, 16:05, 16:25, 17:05, 17:25, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00 и 20:20.

Дополнительно на этом направлении будет курсировать маршрутное такси №208 с интервалом 15–20 минут.

  • Маршрут № 9 "ул. Инглези — ул. Ришельевская". От ул. Инглези автобусы будут курсировать в 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:14, 10:30, 10:46, 11:02, 11:34, 12:06, 12:38, 12:54, 13:26, 13:58, 14:30, 14:46, 15:02, 15:18, 15:34, 15:50, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:34, 20:06 и 20:38. От ул. Ришельевской — в 07:15, 07:31, 07:47, 08:03, 08:19, 08:35, 08:51, 09:07, 09:23, 09:39, 09:55, 10:11, 10:27, 10:43, 10:59, 11:15, 11:31, 11:47, 12:19, 12:51, 13:23, 13:39, 14:11, 14:43, 15:15, 15:31, 15:47, 16:03, 16:19, 16:35, 16:51, 17:07, 17:23, 17:39, 17:55, 18:11, 18:27, 18:43, 18:59, 19:15, 19:31, 19:47, 20:19, 20:51 и 21:23.

Дополнительно будет курсировать маршрутное такси №9МТ с интервалом 30–35 минут.

Замена трамваев

Отдельные автобусы будут курсировать по схемам трамвайных маршрутов.

  • Маршрут № 5 "Аркадия — Железнодорожный вокзал". От станции "Аркадия" автобусы отправляются в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00 и 19:30. От железнодорожного вокзала — в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 и 20:00.
  • Маршрут № 18 "Куликово поле — 14-я ст. В. Фонтану". От Куликова поля автобусы отправляются в 06:30, 06:46, 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:58, 10:30, 10:46, 11:12, 11:50, 12:06, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 14:14, 14:46, 15:02, 15:34, 16:06, 16:22, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46 и 19:02. От 14-й станции "Великий Фонтан" — в 07:02, 07:18, 07:34, 07:50, 08:06, 08:22, 08:38, 08:54, 09:10, 09:26, 09:42, 09:58, 10:30, 11:02, 11:18, 11:44, 12:22, 12:38, 12:54, 13:10, 13:26, 13:42, 13:58, 14:14, 14:46, 15:18, 15:34, 16:06, 16:38, 16:54, 17:10, 17:26, 17:42, 17:58, 18:14, 18:30, 18:46, 19:02, 19:18 и 19:34.
  • Маршрут № 21 "Застава II — площадь Тираспольская". Интервал движения составляет около одного часа. От Заставы II автобусы отправляются в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 и 18:30. От площади Тираспольской — в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00.
  • Маршрут № 27 "пл. Независимости — просп. Свободы". От площади Независимости, на проспекте Князя Ярослава Мудрого, автобусы будут курсировать в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00. От проспекта Свободы, 16-й станции Люстдорфской дороги, — в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30 и 18:30.

Другие направления

  • По схеме трамвайного маршрута №10 "ул. Ицхака Рабина — площадь Тираспольская" курсирует маршрутное такси №121. Интервал движения — 10–12 минут.
  • По схеме трамвайного маршрута № 20 "Херсонский сквер — Хаджибейский лиман" курсирует маршрутное такси № 20т. Оно будет курсировать с интервалом около одного часа.
  • По схеме троллейбусного маршрута №3 "Застава I — парк Шевченко" курсирует маршрутное такси №233. Интервал движения составляет 12–15 минут.

В департаменте транспорта отмечают, что приведенное расписание носит информационный характер. Время отправления может изменяться в связи с дорожной обстановкой, задержками или кратковременным сходом автобусов с рейса по техническим причинам.

Где получить информацию

Дополнительную информацию о работе социальных маршрутов можно получить в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Стоимость проезда

Отметим, что стоимость проезда в общественном транспорте Одессы остается такой же, как и после последнего пересмотра тарифов. В августе жители города пользуются общественным транспортом по следующим ценам:

  • трамвай — 15 гривен;
  • троллейбус — 15 гривен;
  • социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатно;
  • маршрутки — 25 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной российской атаки на Одесскую область в воскресенье, 9 августа, пострадали 14 человек. 11 пострадавших госпитализировали. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Также Новини.LIVE писали, что в Черном море обострилась ситуация вокруг украинского судоходства. Россия усилила атаки на морские маршруты и суда, а работа морского коридора на данный момент фактически приостановлена. В то же время украинские силы ищут способы снизить угрозу для судоходства и ослабить возможности России в регионе.

Одесса трамвай троллейбусы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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