Одесса под ударом дронов РФ: в городе раздаются мощные взрывы

Дым в небе после взрыва. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Сегодня, 20 июля, в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Россия в очередной раз направила на город дроны. Пока нет информации о последствиях.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 20 июля, в Одессе прогремели два мощных взрыва. Воздушные силы сообщали о дроне, направляющемся в сторону областного центра. Мониторинговые каналы уточняли, что БПЛА летит в Пересыпский район или центр города. Информация о последствиях пока отсутствует.

ОБНОВЛЕНО 14:54: По данным главы Одесской МВА Сергея Лысака враг в очередной раз атаковал объекты инфраструктуры. Там зафиксировано попадание. На местах работают все соответствующие службы.

Реактивные дроны

Отметим, что российские войска постоянно применяют реактивные дроны при атаках на Одесскую область. Из-за высокой скорости такие беспилотники значительно сложнее перехватывать. Об этом рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он отметил, что российские войска всё активнее применяют этот тип беспилотников, что увеличивает нагрузку на систему противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым условиям и усиливают подготовку экипажей.

Несмотря на это, результативность Сил обороны постепенно растет. Мобильные огневые группы и другие подразделения чаще сбивают воздушные цели. В то же время реактивные беспилотники остаются серьезной угрозой для регионов, что подтверждают регулярные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень бомбоубежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили три человека, среди которых девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.