Одесса после обстрела: разрушены дома и уничтожены гаражи (фото)

Разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

В ночь на 6 июля российские войска вновь атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела были повреждены частные дома, общежитие, гаражи и другая гражданская инфраструктура. Пострадал 23-летний мужчина. Жители до сих пор приходят в себя после пережитого.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара по Одессе и пообщались с жителями о пережитой ночи.

Успели укрыться

Для многих жителей эта ночь стала настоящим испытанием. Одесситы рассказывают, что услышали сигнал тревоги и звук беспилотника ещё до взрыва. Именно это позволило вовремя укрыться и спастись.

"Мы с женой и дочерью праздновали день рождения. Услышали тревогу и «шахед». Успели зайти в дом. Все живы, и это самое главное. Конечно, очень испугались. Но нам помогают, будем держаться", — рассказал одессит Александр.

Александр о ночной атаке. Фото: Новини.LIVE

Разрушенная кухня. Фото: Новини.LIVE

Ночь взрывов

После удара в районе начали гореть гаражи. Взрывная волна повредила десятки домов. У людей вылетели окна, а обломки пробивали двери, кондиционеры и другое имущество. Утром жители уже убирали последствия обстрела и подавали заявления о повреждениях.

"Я услышала звук «шахеда». Он становился всё громче, а потом произошёл взрыв между домами, в гаражах. Полетели стекло и обломки. У соседа обломок пробил кондиционер, у других — двери и мебель. Горели гаражи, слышались взрывы. После удара приехали скорая, пожарные, а впоследствии начали фиксировать повреждения. Теперь убираем то, что осталось", — отметила жительница города Неля.

Неля о взрывах. Фото: Новини.LIVE

Выбитые окна в многоэтажке. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки

После ночного обстрела в городе продолжают ликвидировать последствия удара. Повреждены жилые дома, общежитие и транспортная инфраструктура. Жители уже обращаются за компенсацией за разрушенное имущество.

"По состоянию на семь утра повреждены пять частных домов и общежитие. Пострадало также трамвайное полотно, но движение уже восстановили. На данный момент поступило 26 заявлений на компенсацию за поврежденное жилье. Работы продолжаются, оперативные штабы принимают обращения жителей", — сообщил депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров.

Обломки возле гаражей. Фото: Новини.LIVE

Разрушения в гаражном кооперативе. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Цель — гражданское население

По словам депутата, российские удары по Одесской области в очередной раз направлены на гражданскую инфраструктуру. Под обстрелами оказываются дома, учебные заведения и другие объекты, не имеющие военного назначения.

"Мы видим, что в основном под удар попадают гражданские объекты — общежития, детские сады, школы, магазины, торговые центры. Никакой логики в этих атаках нет", — отметил Александр Ахмеров.

Мужчина расчищает завалы. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики устраняют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска днём 1 июля нанесли баллистический удар по Одесской области. В результате атаки погибли два человека, ещё 13 получили ранения, повреждена гражданская инфраструктура и складские помещения.

Также Новини.LIVE писали, что утром 20 июня под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.