Одессит наводил российские ракеты и дроны: работа на врага

Агент РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Мария Луценко Редактор

В Одессе разоблачили очередного агента российской военной разведки. Он собирал данные о Силах обороны и помогал россиянам определять цели для ракетных и дронных ударов. Злоумышленник также фотографировал последствия атак, чтобы враг мог готовить новые обстрелы. Его задержали во время съемки одного из военных объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали дела

По данным следствия, главными целями агента были места, где находились военные и техника Сил обороны Украины. Кроме того, он пытался найти радиолокационные станции, позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Для этого мужчина обходил Одессу и фотографировал нужные объекты на телефон. Он также фиксировал последствия российских атак, чтобы передавать эти данные для подготовки повторных ударов.

Задержание агента

СБУ задержала его во время фотографирования внешнего периметра одного из военных объектов. В ходе обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и телефон с фотографиями, видео и геолокациями потенциальных целей.

Работа на ГРУ

Согласно материалам дела, задержанный — местный безработный, которого завербовали российские спецслужбы. Он входил в агентурную сеть, работавшую на Сергея Лебедева по прозвищу "Лохматый". По данным СБУ, тот скрывается в Донецке и сотрудничает с ФСБ и военной разведкой РФ.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Задержанного взяли под стражу без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Разоблачение других предателей

Это не первый случай, когда в Одесской области разоблачают агентов российских спецслужб, собирающих данные для подготовки ударов по региону. Ранее правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.

В ходе обыска у него изъяли GPS-трекер и телефон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе СБУ задержала местного мастера по ремонту компьютерной техники, которого подозревают в поиске позиций украинской ПВО. По данным следствия, мужчина ездил по городу на мопеде, фиксировал координаты зенитно-ракетных комплексов, радиолокационных станций и мобильных огневых групп, а затем передавал информацию российским спецслужбам.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области разоблачили женщину, которая готовила новые удары РФ. Она собирала координаты украинской противовоздушной обороны и передавала их россиянам. Под прицелом находились мобильные огневые группы и радиолокационные станции. Подозреваемую задержали во время сбора данных.