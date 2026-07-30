Цены на топливо в Одессе 30 июля: стоимость бензина и дизельного топлива

Одесситов ждет сюрприз: новые ценники на заправках
В конце июля цены на отдельные виды топлива в Одессе выросли, а некоторые операторы столкнулись с временным дефицитом дизельного топлива. Несмотря на это, большинство популярных сетей продолжают работать в обычном режиме и предлагают полный ассортимент топлива.
Журналисты Новини.LIVE выяснили, во сколько сейчас обойдется заправка автомобиля на одесских АЗС.
Актуальные цены на АЗС в Одессе
По состоянию на 30 июля популярные сети автозаправочных станций предлагают топливо по следующим ценам:
WOG:
- ДП «Евро» — 91,80 грн/л
- ДП Mustang — 94,80 грн/л
- А-95 Евро — 83,50 грн/л
- 95 Mustang — 85,90 грн/л
- 100 Mustang — 92,90 грн/л
UKRNAFTA:
- 92 — 77,90 грн/л
- 95 — 79,90 грн/л
- 95 Energy — 82,90 грн/л
- ДП — нет в наличии
ОККО:
- PULLS 100 — 92,90 грн/л
- PULLS 95 — 85,90 грн/л
- A-95 Евро — 82,90 грн/л
- PULLS ДП — 93,90 грн/л
- ДП Евро — 90,90 грн/л
Сравнение с вчерашними ценами
Если сравнить сегодняшние цены с вчерашними, большинство сетей сохранили свои расценки на прежнем уровне:
- WOG и ОККО оставили стоимость всех марок бензина и дизельного топлива на уровне предыдущего дня.
- UKRNAFTA также сохранила цены на бензин (А-92 по 77,90 грн/л, А-95 по 79,90 грн/л и 95 Energy по 82,90 грн/л).
Однако ключевое изменение коснулось именно дизельного топлива: если еще вчера стандартный дизель можно было приобрести по цене 86,90 грн/л, то сегодня он временно отсутствует в продаже.
Средние цены на топливо на АЗС
Согласно последним данным мониторинга, средние цены в Одесской области распределились следующим образом:
- Бензин А-95 премиум: 83,98 грн/л (без изменений, 0,00%)
- Бензин А-95: 81,14 грн/л (вырос на +0,20 грн, или +0,25%)
- Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%) • Дизельное топливо: 90,17 грн/л (выросло на +0,95 грн, или +1,07%)
- Автомобильный газ: 42,34 грн/л (вырос на +0,52 грн, или +1,24%)
Если рассмотреть цены отдельных операторов в регионе:
- БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 88,99 грн/л, газ — 39,99 грн/л.
- AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 89,49 грн/л, автогаз — 41,99 грн/л.
- Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 87,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
- SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 92,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
- UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 87,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
- VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 42,40 грн/л.
- Катрал: А-95+ — 80,99 грн/л, А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 89,99 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
Как изменились цены по сравнению с началом месяца
В течение июля 2026 года рынок топлива в регионе демонстрировал заметный рост. В начале месяца, 1 июля, средние показатели составляли:
- А-95+: 78,34 грн/л (вырос на +5,64 грн за месяц до 83,98 грн/л)
- А-95: 75,13 грн/л (вырос на +6,01 грн за месяц до 81,14 грн/л)
- А-92: 68,90 грн/л (вырос на +9,00 грн за месяц до 77,90 грн/л)
- Дизельное топливо: 75,23 грн/л (рост на +14,94 грн за месяц до 90,17 грн/л)
- Газ: 39,87 грн/л (вырос на +2,47 грн за месяц до 42,34 грн/л)
Наибольший скачок в июле показали дизельное топливо и бензин А-92, тогда как стоимость автогаза росла более умеренными темпами.
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Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.