Цены на топливо в Одессе 30 июля: стоимость бензина и дизельного топлива

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В конце июля цены на отдельные виды топлива в Одессе выросли, а некоторые операторы столкнулись с временным дефицитом дизельного топлива. Несмотря на это, большинство популярных сетей продолжают работать в обычном режиме и предлагают полный ассортимент топлива.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, во сколько сейчас обойдется заправка автомобиля на одесских АЗС.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 30 июля популярные сети автозаправочных станций предлагают топливо по следующим ценам:

WOG:

ДП «Евро» — 91,80 грн/л

ДП Mustang — 94,80 грн/л

А-95 Евро — 83,50 грн/л

95 Mustang — 85,90 грн/л

100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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92 — 77,90 грн/л

95 — 79,90 грн/л

95 Energy — 82,90 грн/л

ДП — нет в наличии

ОККО:

PULLS 100 — 92,90 грн/л

PULLS 95 — 85,90 грн/л

A-95 Евро — 82,90 грн/л

PULLS ДП — 93,90 грн/л

ДП Евро — 90,90 грн/л

Сравнение с вчерашними ценами

Если сравнить сегодняшние цены с вчерашними, большинство сетей сохранили свои расценки на прежнем уровне:

WOG и ОККО оставили стоимость всех марок бензина и дизельного топлива на уровне предыдущего дня.

UKRNAFTA также сохранила цены на бензин (А-92 по 77,90 грн/л, А-95 по 79,90 грн/л и 95 Energy по 82,90 грн/л).

Однако ключевое изменение коснулось именно дизельного топлива: если еще вчера стандартный дизель можно было приобрести по цене 86,90 грн/л, то сегодня он временно отсутствует в продаже.

Средние цены на топливо на АЗС

Согласно последним данным мониторинга, средние цены в Одесской области распределились следующим образом:

Бензин А-95 премиум: 83,98 грн/л (без изменений, 0,00%)

Бензин А-95: 81,14 грн/л (вырос на +0,20 грн, или +0,25%)

Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%) • Дизельное топливо: 90,17 грн/л (выросло на +0,95 грн, или +1,07%)

Автомобильный газ: 42,34 грн/л (вырос на +0,52 грн, или +1,24%)

Если рассмотреть цены отдельных операторов в регионе:

БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 88,99 грн/л, газ — 39,99 грн/л.

AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 89,49 грн/л, автогаз — 41,99 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 87,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 92,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 87,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.

VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 42,40 грн/л.

Катрал: А-95+ — 80,99 грн/л, А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 89,99 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.

Как изменились цены по сравнению с началом месяца

В течение июля 2026 года рынок топлива в регионе демонстрировал заметный рост. В начале месяца, 1 июля, средние показатели составляли:

А-95+: 78,34 грн/л (вырос на +5,64 грн за месяц до 83,98 грн/л)

А-95: 75,13 грн/л (вырос на +6,01 грн за месяц до 81,14 грн/л)

А-92: 68,90 грн/л (вырос на +9,00 грн за месяц до 77,90 грн/л)

Дизельное топливо: 75,23 грн/л (рост на +14,94 грн за месяц до 90,17 грн/л)

Газ: 39,87 грн/л (вырос на +2,47 грн за месяц до 42,34 грн/л)

Наибольший скачок в июле показали дизельное топливо и бензин А-92, тогда как стоимость автогаза росла более умеренными темпами.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом «еЧерга» и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.