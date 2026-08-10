Одесская область готовит гражданское население к обороне Одессы в случае нападения со стороны РФ

Четырехногие на пляже в Одесской области. Иллюстративное фото: Суспильне Одесса

В Одесской области гражданских жителей готовят к защите региона на случай попытки российской армии высадить десант. Людей обучают управлению дронами и тренируют на полигонах. Часть из них привлекают к участию в добровольческих формированиях территориальных общин.

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командир ОТУ "Одесса" Денис Носиков, передает Новини.LIVE.

Подготовка гражданских лиц

По словам Носикова, гражданских жителей Одесской области обучают работе с беспилотниками и проходят военную подготовку. В частности, их массово переучивают на операторов FPV-дронов, которые используются для перехвата вражеских беспилотников.

"Массово переучиваем на FPV-перехватчики и наращиваем количество экипажей этих перехватчиков", — рассказал командир ОТУ "Одесса".

К такой работе привлекают, в частности, членов добровольческих формирований территориальных общин. По словам Носикова, они уже выполняют задачи в составе экипажей дронов-перехватчиков в различных общинах.

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Почему привлекают гражданских

Создание ДФТГ (добровольческих формирований территориальных общин) предусмотрено законодательством Украины. В случае попытки российской армии захватить Одессу или высадить десант подготовленные люди могут стать дополнительным ресурсом для обороны.

"Это наш большой дополнительный мобресурс, это наши люди, которые уже обучены и готовы встать в строй. Это тысячи людей", — отметил Носиков.

Командир также рассказал о масштабах воздушной угрозы для Одесской области. По его словам, область и Одесса ежедневно могут подвергаться атакам примерно до 50 российских "Шахедов". Российские войска запускают их, в частности, из оккупированного Крыма и Херсонской области.

Защита с моря

По словам Носикова, российские беспилотники пытаются перехватить ещё на подлёте к городу. Для этого силы обороны используют различные средства и действуют не только с суши.

"По ним ВСУ ведут огонь не только с суши, но и с моря, чтобы сбить ещё на подлёте к городу", — сказал командир ОТУ "Одесса".

Он отметил, что в настоящее время украинские силы уничтожают в среднем около 85% российских ударных дронов. В то же время даже один беспилотник, прорвавшийся в город, может нанести серьезный ущерб.

Мифы об Одессе

Носиков также заявил, что российская пропаганда больше не называет Одессу "российским городом". Он связывает это не только с работой сил обороны, но и с системной подготовкой города к возможным атакам.

"В Одессе мы строим наши фортификационные сооружения, кольцевую оборону. Зачем мы это делаем? Вопрос профилактики. Нам нужно, чтобы враг вообще отказался от своих планов", — отметил Носиков.

По его словам, параллельно происходят изменения и внутри региона. В частности, по словам командира, Одесскую область покидают некоторые пророссийские деятели, которые много лет работали в регионе. Носиков назвал это частью большой системной работы по защите Одессы и области. По его словам, задача заключается не только в отражении атак, но и в том, чтобы Россия видела готовность региона к обороне и отказывалась от планов захвата.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают почти ежедневно использовать оккупированный Крым для запуска ударных беспилотников по Украине. Несмотря на регулярные удары Сил обороны по военным объектам, полностью остановить эти атаки сложно, ведь оккупанты применяют мобильные пусковые установки.

Также Новини.LIVE писали, что Россия изменила подход к ударам по Украине и все чаще делает ставку на массовое применение беспилотников. Одной из главных целей остаются суда, заходящие в порты Большой Одессы. В то же время российские войска продолжают использовать и ракетоносцы в Черном море.