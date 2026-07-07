Одесситы о сокращении охранной зоны ЮНЕСКО: все «за» и «против»

Памятник герцогу де Ришелье, который накрыли для защиты. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

В Одессе могут пересмотреть охранную зону ЮНЕСКО. Такое предложение прозвучало в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства. В пользу этого решения привели аргумент, что действующие ограничения сдерживают развитие города, затрудняют восстановление и создают препятствия для реализации городских проектов. Если не скорректировать границы охранной зоны сейчас, мэрия не сможет выполнить взятые на себя обязательства, в частности по восстановлению существующих зданий и строительству новых.

Пока инициатива только обсуждается, журналисты Новини.LIVE решили узнать, как к ней относятся сами одесситы и считают ли они, что границы охранной зоны стоит пересмотреть.

Финансирование ЮНЕСКО

Главным аргументом в защиту статуса ЮНЕСКО является возможность привлечения средств. Во время войны дополнительные ресурсы на восстановление становятся актуальными как никогда. Именно поэтому некоторые одесситы убеждены, что охранную зону следует не сокращать, а наоборот — расширять.

«Нет, нужно только расширять культурное наследие ЮНЕСКО. У нас столько красивых домов и архитектурных сооружений. Застройка и развитие тоже нужны, но нужно находить гармонию. Одесса — очень красивый город. Нам нужно его восстанавливать. Нам нужно очень много денег! ЮНЕСКО — это спонсорские средства, какая-то помощь для восстановления», — комментирует Мария.

Мария о необходимости финансирования. Фото: Новини.LIVE

Сохранение исторического центра

Многие горожане, выступающие против сокращения охранной зоны ЮНЕСКО, прежде всего подчеркивают важность сохранения культурного наследия. По их мнению, у Одессы уже есть узнаваемая историческая архитектура, которую важно сохранить.

«Нет, ну это бред. Я не считаю, что Одессе нужны новые застройки. Я здесь живу всего три месяца, но очевидно, что это будет провал. Так же, как и с Киевом, когда началась эта застройка и всё превратилось в одну бетонную стену, из-за которой не видно солнца. Я против», — делится Инна.

Инна о сравнении с Киевом. Фото: Новини.LIVE



Подобного мнения придерживается и Татьяна. Она считает, что историческая застройка — это история, которой нельзя пренебрегать. По её мнению, новые проекты могут быть нужны городу, но они не должны вытеснять культурное наследие.

«Нет, это же культурное наследие. Я, конечно, понимаю, что тогда здесь смогут поселиться многие люди, но это культурное наследие. От этого нельзя отказываться. Это как генетический код», — говорит Татьяна.

Татьяна о генетическом коде. Фото: Новини.LIVE

Реставрация памятников Одессы

Часть одесситов не поддерживает сокращение зоны ЮНЕСКО, однако обращает внимание на сложность согласований и бюрократию. Люди хотят, чтобы исторические здания сохранялись, но процесс их восстановления был понятнее и быстрее. Соответственно, ЮНЕСКО должна реально помогать городу, а не оставаться лишь статусом.

«Нет, не нужно сокращать зону ЮНЕСКО. Но, может, и так, потому что наш город или наше государство не может проводить реставрацию, если ЮНЕСКО не дало согласия. Если они будут выделять нам средства, то это отлично, а если нет — то нет. Для меня важно сохранение города и исторических зданий, потому что история интересна и нам нужно это сохранить», — подчеркивает Ирина.

Ирина о разрешении ЮНЕСКО на реставрацию. Фото: Новини.LIVE



На сложность процедур, из-за которых реставрация памятников затягивается, обращает внимание и депутат городского совета Анастасия Большедворова. Она уверена, что прежде чем изменять границы охранной зоны, следует объяснить людям, что этот статус дает Одессе, а какие процессы на самом деле затрудняет.

«Я думаю, что нужно развивать ЮНЕСКО и всем понимать, как это на самом деле работает. Потому что у нас большинство людей вообще не понимают, что такое ЮНЕСКО, где его границы и в чём вообще будут его плюсы или минусы. С одной стороны, у нас много памятников архитектуры, которые просто крайне необходимо ремонтировать, и из-за того, что они имеют статус памятника архитектуры, сегодня благодаря работе нашего министерства и Киева все это супер-мега усложнено. А ЮНЕСКО — это классный, престижный статус, который может помочь привлекать гранты и инвестиции в Одессу», — объясняет депутат городского совета Анастасия Большедворова.

Депутат городского совета Анастасия Большедворова о плюсах и минусах ЮНЕСКО. Фото: Новини.LIVE

В итоге большинство опрошенных одесситов не поддерживают идею сокращения охранной зоны ЮНЕСКО. Они считают, что исторический центр нужно сохранять, а проблемы с реставрацией и согласованиями следует решать без потери международного статуса. Для горожан важно, чтобы ЮНЕСКО было реальной возможностью для восстановления Одессы.

Ранее Новости.LIVE сообщали, что исторический центр Одессы может развиваться без потери своей аутентичности. Архитектор Николай Чепелев считает, что современные решения не должны разрушать наследие, а старая застройка нуждается в ремонте, реновации и качественном восстановлении.

Также «Новости.LIVE» писали о реакции одесситов на мораторий на русскоязычный контент в общественных местах. Речь идет об инициативе, которую должны рассмотреть на сессии Одесского городского совета 8 июля: в случае принятия решения в городе могут ограничить исполнение музыки, показ фильмов, театральных спектаклей, чтение литературы и распространение другого контента на русском языке.