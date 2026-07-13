Одесчина пережила две атаки: есть раненые и масштабные разрушения

Автобусы охвачены пламенем. Фото: ГСЧС Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Одесская область подверглась двум вражеским атакам. В результате ударов пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, многоэтажное здание, гипермаркет и автотранспортное предприятие. На местах работали спасатели, медики и правоохранители, которые фиксировали последствия обстрелов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Утренний удар

Утром враг атаковал Одессу, повредив территорию автотранспортного предприятия. В результате удара загорелись автобусы. Также повреждения получили четыре частных дома.

Автобусы в огне. Фото: ГСЧС Одесской области

По предварительным данным, пострадали трое мужчин в возрасте 58, 62 и 66 лет. Все они были госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести. На месте работали все экстренные службы, которые ликвидировали последствия атаки.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об утренней атаке

Утром 13 июля в Одесской области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов и ракет. Первая тревога прозвучала в 06:29 в Белгород-Днестровском, Болградском и Измаильском районах. В 06:55 Воздушные силы сообщили об ударных беспилотниках над акваторией Чёрного моря, которые двигались в направлении Вилкового.

Пожарный тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В 07:13 воздушную тревогу объявили и в Одесском районе. Уже в 07:27 военные предупредили о ракетах над Черным морем, которые летели в направлении Одессы и Черноморска. Через две минуты, в 07:29, в Одессе раздалась серия из более чем четырёх взрывов. Также Воздушные силы сообщили о реактивном беспилотнике, двигавшемся в сторону Черноморска. Отбой воздушной тревоги в Одесском районе объявили в 07:33.

Пожар на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечерняя атака

Вечером 12 июля российские войска также атаковали Одесский район ударными дронами. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. По данным прокуратуры, в 16-этажном жилом доме повреждена крыша и выбиты окна в двух квартирах. Также повреждена крыша одного из гипермаркетов.

Последствия попадания в дом. Фото: Одесская областная прокуратура

В результате этой атаки пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры возбуждено досудебное расследование по факту военного преступления. Правоохранители документируют последствия обстрела, а расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.

Дыра в потолке гипермаркета. Фото: Одесская областная прокуратура

Как сообщали Новини.LIVE, Россия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области крылатыми ракетами вечером в пятницу, 10 июля. В результате обстрела погиб мужчина, он был докером-механизатором, также повреждены производственные объекты, специализированная техника, а также служебные и бытовые помещения.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 11 июля нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки были повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.