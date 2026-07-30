Одесские порты под ударом: Россия меняет тактику атак

Пожарные устраняют последствия удара по судну. Фото иллюстративное: Администрация морских портов Украины

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия усиливает атаки на украинские порты и всё чаще применяет новые типы беспилотников. Из-за этого морской экспорт затруднился, а количество судов, заходящих в украинские порты, временно сократилось. В то же время в Военно-морских силах подчеркивают, что ситуация не является безвыходной, а Украина уже неоднократно находила решения во время подобных кризисов.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Запуски из гавани

Во время последней массированной атаки Россия вновь задействовала Черноморский флот. По словам пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, ракеты запускали уже третий раз подряд непосредственно из пункта базирования в Новороссийске, не выводя корабли в открытое море.

"Пуски происходили уже третий раз подряд непосредственно из пункта базирования, то есть из гавани Новороссийска. Это свидетельствует о том, что враг готов рисковать собственной гаванью, чтобы не выходить в море", — отметил Плетенчук.

Он уточнил, что для атаки россияне задействовали два корабля. В то же время активность российской авиации над Чёрным морем в последнее время несколько снизилась. В ВМС предполагают, что это может быть связано с проблемами энергообеспечения оккупированного Крыма.

Новые дроны

В последние месяцы Россия все чаще наносит удары по портовой инфраструктуре с помощью новых реактивных беспилотников, в частности типа "Бандероль". В ВМС отмечают, что противник меняет не только количество, но и качество средств поражения.

"Они уменьшают само количество дронов, но меняют качественный состав этих средств. Прежде всего преимущество такого вооружения — это скорость", — добавил пресс-секретарь.

Дмитрий Плетенчук пояснил, что именно высокая скорость делает такие беспилотники более опасными. По его словам, в последнее время Россия всё чаще выбирает именно такую тактику террора при нанесении ударов по украинским портам.

Давление на порты

Представитель ВМС подчеркнул, что портовая инфраструктура подвергается российским ударам с самого начала полномасштабного вторжения. За это время оккупанты применяли почти все имеющиеся типы вооружения, пытаясь сорвать работу украинского морского экспорта.

"Это просто очередной этап, очередная система вооружения. Сейчас у них есть новый тип оружия и тактика его применения, но это не означает, что такая ситуация сохранится навсегда", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Плетенчук отметил, что после появления нового оружия всегда требуется время, чтобы найти эффективное противодействие. Он напомнил, что Украина уже переживала подобные кризисы, в частности после запуска зернового коридора, которым за это время воспользовались более 8 тысяч судов.

"Я уверен, что и на этот раз мы найдем выход из этой ситуации. Но для этого потребуется определенное время", — заявил представитель ВМС.

Экспорт продолжается

Несмотря на постоянные удары по портам, морской экспорт не остановился. В то же время из-за рисков существенно сократился объем перевозок, ведь не все судовладельцы готовы работать в условиях постоянной опасности.

"Объем трафика существенно снизился. Не все готовы рисковать, но это не означает, что мы зашли в тупик", — заявил Плетенчук.

По словам представителя ВМС, сейчас для аграриев особенно важен период уборки урожая, и Россия хорошо понимает, почему именно сейчас пытается нанести максимальный ущерб портам. В то же время он обратил внимание, что Чёрное море имеет стратегическое значение и для самой России, ведь через него проходит значительная часть её экспорта зерна и нефти.

Защита флота

Отдельно Дмитрий Плетенчук прокомментировал информацию о создании российским флотом подразделений беспилотных систем для защиты кораблей от украинских атак. Он считает, что кардинально изменить ситуацию это не сможет.

"Даже сейчас запуски осуществляются непосредственно с пункта базирования. Это уже свидетельствует о том, что перспектив для изменения ситуации они не видят", — добавил он.

По его словам, так называемые "мангалы" могут частично прикрывать отдельные элементы корабля, но не способны защитить его полностью. Надводная и подводная части остаются уязвимыми для морских дронов и других средств поражения.

"Эффективно построить такую защиту очень сложно, а фактически — маловероятно", — сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что гражданские суда имеют слишком большие размеры, чтобы их можно было полностью прикрыть мобильными средствами защиты. К тому же сопровождение таких рейсов создавало бы дополнительные риски для самих сил, обеспечивающих охрану.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские морские дроны не только изменили ситуацию в Черном море, но и заставили Россию пересмотреть подход к развитию беспилотных технологий. Несмотря на значительные ресурсы и мощный военно-промышленный комплекс, страна-агрессор до сих пор не смогла полностью догнать Украину в этом направлении. В то же время россияне активно развивают собственные разработки и пытаются сократить отставание.

Также Новини.LIVE сообщали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.