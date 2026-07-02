Одессу накроет гроза с порывистым ветром: температура моря

Люди на пляже во время грозы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

3 июля в Одесской области пройдут грозы, а местами ожидаются сильные порывы ветра. Несмотря на кратковременные дожди, жара не ослабнет — температура воздуха поднимется до +34 °C. В то же время в большинстве районов области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Жителей призывают быть осторожными во время непогоды.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

Погода в области

В четверг, 3 июля, в Одесской области прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем пройдут кратковременные дожди с грозами. Во время грозы во второй половине дня возможны шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с этим в области объявлен I уровень опасности (желтый).

Ветер будет северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +18...+23 °C, днём — +29...+34 °C. На автодорогах области видимость останется хорошей.

Прогноз в Одессе

В Одессе также ожидается переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, а днём прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит +21...+23 °C, днём — +29...+31 °C. Морская вода прогреется до +23...+24 °C.

Пожарная опасность

Несмотря на прогнозируемые дожди, 3 июля в большинстве районов Одесской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Лишь в Болграде и Измаиле прогнозируется средний уровень. Синоптики отмечают, что погодные условия и в дальнейшем будут способствовать возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах. Поэтому жителей области просят не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и не оставлять открытый огонь без присмотра.

Как сообщили Новини.LIVE, из-за аномальной жары в Одессе и области могут действовать графики отключения света. Жителей призывают экономно пользоваться электроприборами.

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