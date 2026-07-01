Одессу ждет еще один жаркий день: температура моря и воздуха

Пляж в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В четверг, 2 июля, температура морской воды у побережья Одессы достигнет +23...+24 °C. При этом в городе и области сохранится жаркая погода, а синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Сообщение Гидрометцентра Черного и Азовского морей. Фото: скриншот из Facebook

Погода в Одессе 2 июля

По прогнозу синоптиков, в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет юго-восточным, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +22...+24 °C, днём — +29...+31 °C. Температура морской воды у побережья достигнет +23...+24 °C.

Погода в Одесской области

По области также прогнозируется переменная облачность. В южных районах днем возможны кратковременный дождь и гроза, тогда как на остальной территории существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +19...+24 °C, днём — +29...+34 °C. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Погода на побережье Одесской области

Вдоль побережья Одесской области прогнозируется сухая погода без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. На море будет слабое волнение, а его уровень останется в пределах безопасных значений. Температура воздуха составит +20...+25 °C ночью и +28...+33 °C днем, морская вода прогреется до +23...+24 °C.

Пожарная опасность

Синоптики предупреждают, что 2 июля на территории всей Одесской области ожидается чрезвычайный (V класс) уровень пожарной опасности.

Прогноз пожарной опасности в Одесской области. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей

Такие погодные условия будут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах при наличии даже незначительного источника возгорания. Жителей и гостей региона призывают не разжигать костры, не сжигать сухую растительность и соблюдать правила пожарной безопасности.

Климатические данные за июнь

По данным синоптиков, июнь 2026 года в Одесской области оказался теплее климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха составила +21...+22 °C, что примерно на 1 °C выше средних многолетних показателей.

Самыми жаркими были последние дни месяца, когда температура воздуха местами достигала +36...+39 °C, а поверхность почвы прогревалась до +65...+69 °C.

В то же время в большинстве районов области выпало лишь 19–61 % от месячной нормы осадков.

Как спасались от жары

Одесситы поделились своими лайфхаками, как пережить жару. Кто-то выбирает кондиционер и прохладные помещения, кто-то пьет больше воды или меняет рацион, а кто-то просто старается не выходить из дома в разгар дня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за аномальной жары в Одессе и области уже второй день действуют графики отключения света. Жителей призывают экономно пользоваться электроприборами.

Также Новини.LIVE сообщали о том, во сколько обойдётся отдых семье с ребёнком в Одессе. Это примерно 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы.