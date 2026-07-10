Защита Одессы усилена: ВМС применяют новую тактику

Вертолёты над морем. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В последнее время в Одессе стало заметно меньше воздушных атак. Это связано с изменениями в организации обороны над морем и развитием новых средств борьбы с воздушными целями. Украинские военные пытаются уничтожать угрозы ещё до того, как они приблизятся к побережью. Такую тенденцию называют положительной.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Оборона моря

По словам пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, военные постоянно меняют подходы к противодействию российским атакам. Одним из результатов этой работы стало усиление защиты над морем, что повлияло и на ситуацию с безопасностью в Одессе.

"Самое опасное — не реагировать на вызовы. Мы реагируем. Вы, возможно, заметили, что в Одессе в последнее время ситуация с атаками с воздуха немного улучшилась. Это потому, что нам удалось перенести наши средства уничтожения чуть дальше в море", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Дроны-перехватчики

Помимо других средств обороны, военные все активнее применяют дроны-перехватчики. Они помогают сбивать воздушные цели еще над морем, даже несмотря на то, что ВМС не являются основной составляющей системы противовоздушной обороны.

"Также мы развиваем дронную составляющую. Мы используем перехватчики, хотя Военно-морские силы не являются основной структурой противовоздушной обороны. С другой стороны, они первыми встречают атаки с моря, и это направление враг выбирает не случайно, ведь отражать их над водой сложнее", — добавил представитель ВМС.

Безопасность коридора

Также украинские защитники работают над тем, чтобы воздушные цели не долетали до гражданских судов, которые пользуются морским коридором. Именно поэтому большинство атак пытаются отражать еще над морем.

"Мы защищаем так же и Одессу, мы защищаем наш зерновой коридор. Поэтому мы стараемся отражать большинство этих атак ещё в море, чтобы они просто не доходили до гражданских судов. И у нас это удаётся. Тенденция для нас положительная", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новости.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия фактически проиграла борьбу за доминирование в Чёрном море. По его словам, украинские Военно-морские силы вместе с другими компонентами Сил обороны и безопасности выполнили задачу, которую еще недавно многие считали невозможной.

Также Новини.LIVE писали, что российские корабли продолжают запускать крылатые ракеты по Украине, но делают это значительно реже, чем в начале полномасштабной войны. Из-за угрозы украинских атак большинство ракетоносцев теперь не базируются в оккупированном Крыму. В то же время Россия усиливает защиту своего флота, а Украина продолжает наносить удары по кораблям и подводным лодкам.