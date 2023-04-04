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Оккупанты ударили по Одессе дронами-камикадзе, есть сбитые цели

4 апреля 2023 03:32
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фото иллюстративное
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Войска России сегодня ночью, 4 апреля, атаковали Одессу и Одесский район с помощью дронов-камикадзе, часть воздушных целей была сбита.

Об этом сообщает Одесская районная военная администрация на своей странице в Facebook.

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"Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть убытки. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в социальных сетях", заявил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

По его словам, продолжается боевая работа украинских военных, но возможна вторая волна атаки.

Напомним, в сети появилось видео , на котором зафиксировали смерть пропагандиста Татарского. На видео можно увидеть, как девушка передает ему статуэтку со взрывчаткой.

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