Чемпионка ОИ 2024 Алина Комащук: большое интервью

Олимпийская чемпионка Алина Комащук. Фото: Новини.LIVE

Уже двадцать лет 23 августа наша страна отмечает один из главных государственных праздников — День флага. На протяжении всей своей истории украинский флаг был обагрен кровью, борясь за свое существование. Сегодня же он снова знаменует народ, который сражается не только на поле боя, но и заявляет о своей победе и непобедимости на весь мир. Известный украинский поэт-шестидесятник Дмитрий Павличко написал: "Це знамено рідне — злото й синява". И именно он развевается в руках спортсменов, которые выходят на пьедестал за олимпийскими медалями и заявляют об Украине, которая продолжает соревноваться несмотря на все трудности.

Что чувствуют украинские спортсмены во время выхода на олимпийский пьедестал с украинским флагом на плечах и какова цена "золота", журналисты Новини.LIVE узнавали у олимпийской чемпионки в командной сабле-2024 Алины Комащук.

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— Что для Вас означает украинский флаг?

— Это свобода, независимость и все, что можно сказать о нашей стране. Он символ для меня, поскольку мы, спортсмены, мечтаем о том, чтобы исполнялся гимн и поднимали флаг Украины во время награждения медалями как можно чаще. Сейчас мы на пьедестал выходим с грустью из-за того, что в нашей стране идет война. Но мы гордимся тем, что наш флаг развевается на Олимпиаде. Чтобы все знали и слышали, что украинцы сильные, мы продолжаем бороться, и мы на своей арене делаем это.

Олимпийская чемпионка Алина Комащук. Фото: Новини.LIVE

— Насколько сложно представлять Украину на международной арене во время войны?

— Очень сложно. Потому что ты не дома, не можешь здесь помогать. Но мы понимаем, что таким образом мы говорим об Украине тоже. Чтобы нас не забывали, чтобы о нашей стране говорили больше и громче. Чтобы спортсмены знали, что происходит в Украине, им нужно об этом рассказывать. Конечно, есть спортсмены, которые подходят и спрашивают, что происходит у вас дома. Мне это сложно дается, я не люблю это, но нужно показывать и говорить правду. Коллеги переживают, постоянно спрашивают и не понимают, как мы можем жить в Украине и возвращаться сюда, когда такое происходит.

Также есть спортсмены, которые не проявляют никакой реакции, можно сказать, что вообще не замечают нас. Мы понимаем, что они не могут разделить спорт и войну. Но со своей стороны пытаемся объяснить, почему мы боремся, чтобы спортсменов россиян не было на спортивной арене. Поэтому мы, конечно, с непониманием тоже сталкивались.

Олимпийская чемпионка о важности говорить об Украине. Фото: Новини.LIVE

— Что Вы чувствовали, стоя на пьедестале, когда звучал государственный гимн и поднимался сине-желтый флаг?

— Если говорить об этой Олимпиаде, то я так хотела, что не могла поверить в это. Я не могла поверить, что это Олимпиада, что мы исполняем свой гимн. Но его было приятно исполнять на этой замечательной арене. Мы чувствовали гордость за себя и свою страну. Чтобы весь мир слышал слова гимна и то, как они проницательны. И трудно было не плакать, потому что я не понимала, где я смогла сдерживать свои эмоции.

— Понимаете, что стали олимпийской чемпионкой?

— Я на самом деле этого еще не осознала. Много внимания. И не понимаю, какие у меня пока эмоции. Знаю только, что сейчас планирую немного отдохнуть, подумать. Думаю, продолжать спортивную карьеру или нет. Все зависит, кто будет нашим тренером, как это будет происходить. И тогда посмотрим.

Алина Комащук об осознании олимпийского "золота". Фото: Новини.LIVE

У меня пока не сильно получается самостоятельно. И поэтому мысли, продолжать ли дальше, остаются. Хотелось бы показать в индивидуальных соревнованиях тоже результат. И я знаю, что могу. Вот такая у меня маленькая мечта.

— Почему Вы выбрали командный вид спорта — фехтование?

— Вообще я многим занималась в детстве. Меня тренер убедил. И это что-то необычное было в нашем городе. Да и фехтование только становилось популярным. И потому этот вид спорта наверняка меня заинтересовал. И тренер, прививший любовь к этому виду спорта, показал, как он интересен и чего в нем можно достичь. В общем, как и любой другой. Каждый спорт имеет свои индивидуальные сложности.

— Какая "цена" золотой медали?

— Я не хочу говорить много. Сейчас чувствую, что у меня все получилось, и я этому рада. Тренировок в целом очень много, но они не гарантируют того, что вы получите медаль. Поэтому, наверное, в какой-то степени должен быть успех. Я не знаю, как звезды у меня так сложились. Олимпиада — это очень интересные соревнования. Если сказать о личностях, очень часто выигрывали люди, на которых не делали ставки. А они в этот день смогли показать более нравственный, стойкий дух и получить медаль.

Золотая медаль Олимпиады-2024. Фото: Новини.LIVE

— Жалеете, что посвятили жизнь спорту?

— Нет, никогда. И не важно, как сложилась бы эта Олимпиада. Мне нравится очень сам процесс. Мне нравится развиваться в спорте, становиться лучше. Я его чувствую. И вот это и доставляет наибольшее удовольствие: то, что ты чувствуешь, что становишься сильнее, что недаром работаешь в зале. А медаль — это просто подтверждение этих ощущений. Кроме того, очень важна команда, которая тебя окружает, которая с тобой работает, готова отдаваться настолько, насколько готова и ты. Можешь выкладываться на все 100 процентов, но рядом нет того тренера и той поддержки, которая очень необходима — именно она играет ключевую роль. И одному быть сложно. Я не знаю, многим ли удается добиться такого в одиночку. Поэтому команда очень важна. Нужно себя окружать людьми, столь же мотивированными, как и ты.

Меня тренер поддерживал, говорил, когда были неудачи, что это только начало. Я вижу прогресс, я вижу развитие, у тебя выходит. Просто дай себе время. Это было сложно, ведь был отбор, а нужно уже сейчас фехтовать хорошо. Ведь для попадания в сборную очень важны все соревнования. Но каждый раз, когда мы возвращались, он говорил: ничего, я вижу, ты там улучши, там улучши, еще есть некоторые нюансы. Мы там попробуем, и все будет хорошо. У нас есть время. Всегда у нас есть время. А я говорила: да нет, нет у меня того времени. Я уже должна хорошо фехтовать, а у меня не получается.

Олимпийская чемпионка о спортивной жизни. Фото: Новини.LIVE

— Какие еще высоты нужно покорить?

— Можно повторить еще "золото". И не раз. Можно на чемпионатах мира, Европы. Каждые соревнования для тебя какие-то особенные. Олимпиада, кажется, значит для страны больше, чем для самих спортсменов. Для нас это самая высокая ступень. Но у каждого соревнования есть свой положительный момент. Пожалуй, самый позитивный момент — это когда ты выходишь на пьедестал за своей медалью.

Алина Комащук о будущих высотах. Фото: Новини.LIVE

— Что первым сделаете после победы?

— Я думаю, как каждый украинец, жду победы Украины. Это самое главное, самое первое для всех нас. И я буду плакать, наверное. Очень многое произошло в нашей стране, и не думаю, что это будут эмоции счастья — больше будет отчаяния. Мы все отойдем, обернемся и увидим, какие ужасы произошли. Мы все ждем победы. Мы хотим ее, но это будет сложное время для всех украинцев.

Спортсменка о планах после войны. Фото: Новини.LIVE

Всего в этом году Украина на Олимпиаде заняла 22 место, а наши спортсмены получили 19 медалей. И они стали знаковыми, ведь украинцы еще раз доказывают, что даже во время большой войны на своей территории они способны не только защищаться, но и заявлять о себе на весь мир. Ведь мы европейская страна, которая стремится к скорейшему мирному будущему.