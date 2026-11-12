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Главная Одесса Они пережили оккупацию: как жители Херсона развивают свой бизнес в Одессе

Они пережили оккупацию: как жители Херсона развивают свой бизнес в Одессе

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12 ноября 2026 10:25
Бизнес из Херсона в Одессе: как работали во время и после оккупации
Работники кафе. Фото: Новости.LIVE

11 ноября 2022 года Херсон был освобожден от российской оккупации, но из-за постоянных обстрелов город продолжает терять людей и бизнес. Предприниматели, которые смогли работать даже во время оккупации, после освобождения оказались перед выбором: рисковать жизнью под обстрелами или оставить всё, что строили годами. Так херсонская кофейня переехала в Одессу. И уже сейчас расширилась до трёх заведений. Но наряду с развитием на новом месте сохраняется и мечта вновь открыть двери для посетителей в Херсоне.

О работе кофейни во время российской оккупации Херсона, вынужденном переезде в Одессу, трудностях ведения бизнеса во время войны и планах возвращения в родной город в интервью журналистам Новини.LIVE рассказала владелица и бренд-шеф перемещенного заведения Валерия Вечерикова.

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Бизнес под оккупацией

В 2016 году в Херсоне открылась небольшая кофейня, которая за пять лет переросла в бизнес с собственным кондитерским производством. Сначала десерты закупали у других кондитеров, а со временем начали изготавливать самостоятельно. Бизнес продолжал развиваться, и на март 2022 года было запланировано открытие ещё одного заведения. Помещение уже подготовили, однако из-за полномасштабного вторжения открыть его так и не удалось. Накануне войны в городе ощущалась напряженность, поэтому к обострению ситуации начали готовиться заранее.

"Мы заранее снимали средства со счетов, чтобы, если что-то произойдет, мы могли рассчитаться с нашими сотрудниками. И первый день мы встретили на парковке возле нашего дома, наблюдая за тем, как обстреливают Антоновский мост, и раздавали девушкам заработную плату. Для нас было очень важно, чтобы наши сотрудники не остались без денег: кто-то уезжал прямо в первый день войны, кто-то оставался в городе, но нашей задачей было как-то рассчитаться, чтобы люди не остались ни с чем", — говорит владелица кафе Валерия Вечерикова.

Власниця кав'ярні Валерія Вечерікова про релокацію бізнесу. Фото: Новини.LIVE
Владелица кофейни Валерия Вечерикова о перемещении бизнеса. Фото: Новини.LIVE

С началом полномасштабного вторжения кофейню закрыли, а оборудование, которое удалось перенести, спрятали в подвале. Дальнейших планов тогда не строили — ждали, как будут развиваться события. В то же время в заведении оставались запасы продуктов, которые решили передавать тем, кто в них нуждался.

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"До этого мы также, когда кафе не работало, раздавали наши запасы продукции, отдавали в больницу, отдавали на производство хлеба, муку — кому что было нужно. Мы старались как-то поддерживать девушек из команды: что им было нужно. Где-то сахар, молоко — что кому-то там требовалось. Старались как-то поддержать друг друга", — отмечает предпринимательница.

Кондитерські вироби в кав'ярні. Фото: Новини.LIVE
Кондитерские изделия в кафе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Впоследствии, несмотря на оккупацию, кафе возобновило работу, прежде всего чтобы поддержать сотрудников, оставшихся в Херсоне. Это давало им возможность зарабатывать в гривнах, сохранять привычный уклад жизни и психологически легче переживать оккупацию. Сначала работали на запасах продуктов, закупленных к 8 марта. А в середине апреля владелица вместе с семьёй уехала в Одессу, откуда продолжала помогать команде: через волонтёров передавала необходимые продукты и лекарства. Несмотря на сложные условия, кафе принимало заказы.

"Наверное, нам помогло продержаться то, что оставалось много херсонцев, оставались семьи, в которых, например, дети уехали, а родители остались. И дети старались как-то максимально поддержать их, отправляли туда какие-то посылки, торты, дни рождения или какие-то семейные праздники — их никто не отменял. Поэтому мы, пожалуй, именно так там и работали: отправляли, возили... Я помню, что даже в тот момент возили наши заказы в Чернобаевку", — вспоминает Валерия.

Херсонці відвідують кав'ярню до релокації. Фото: Валерія Вечерікова
Жители Херсона посещают кафе перед переездом. Фото: Валерия Вечерикова

Переезд в Одессу

После освобождения Херсона 11 ноября 2022 года город начали интенсивно обстреливать российские войска. Работать в таких условиях становилось всё опаснее. Несмотря на это, владелица кофейни вместе с командой ещё надеялась, что ситуация стабилизируется и они смогут работать. Однако из-за постоянных обстрелов сотрудники и их близкие постепенно уезжали из Херсона, поэтому встал вопрос о дальнейшей судьбе бизнеса.

"Ситуация только ухудшалась, поэтому все уехали. Многие оказались в Одессе, и спустя некоторое время мы решили вывезти оборудование, чтобы как-то сохранить то, что строили 5 лет. Таким образом, пожалуй, где-то в течение года, мы решили, что нужно как-то продолжать наше дело в Одессе", — отмечает владелица кофейни.

Кав'ярні в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Переехавшая в Одессу кофейня. Фото: Новости.LIVE

Несмотря на переезд в Одессу, владелица не теряла надежды вернуться в Херсон и возобновить работу кофейни. В городе оставалось помещение, в котором бизнес работал до полномасштабного вторжения.

"К сожалению, в Херсоне наше помещение с недавнего времени уже разрушено. Когда мы уезжали, мы его заделали. Там были очень большие окна, кое-что осталось от оборудования, там ещё какая-то мебель, но недавно был удар очень близко, поэтому там полностью вынесло окна. К сожалению, всё, что было внутри, полностью уничтожено, и ничего не осталось", — с болью вспоминает Валерия.

Кав'ярня в Херсоні до прильоту. Фото: Валерія Вечерікова
Кофейня в Херсоне до переезда и удара. Фото: Валерия Вечерикова

Вместе с бизнесом в Одессу переехала и часть команды из Херсона. Сотрудники, которые раньше работали в родном городе, смогли продолжить свое дело уже на новом месте. Впоследствии к коллективу присоединились новые люди, а его состав постепенно менялся. В то же время половину команды по-прежнему составляют херсонцы. В новом городе удалось возобновить и собственное кондитерское производство.

"У нас есть собственный производственный цех. Всё так же, как было у нас в Херсоне. Почти те же самые сотрудники. Есть девушки из Херсона, есть и те, кто присоединился к нам уже в Одессе, но они не менее близки нам. И мы работаем, развиваемся, как всегда создаем вкусные новинки", — рассказывает владелица кафе-кофейни.

Десерти в релокованій кав'ярні. Фото: Новини.LIVE
Десерты в переехавшей кофейне. Фото: Новости.LIVE

Сейчас в Одессе работают уже три филиала кофейни. Бизнес продолжает развиваться, но о Херсоне здесь не забывают. Из родного города в Одессу привезли не только оборудование, но и идею десерта, который появился в непростых обстоятельствах.

"Арбузик — это наша визитная карточка, пожалуй, со времён, когда в условиях оккупации не из чего было готовить, мы придумали этот десерт. Он, пожалуй, стал символом нашей несокрушимости. Потом мы привезли его уже и в Одессу, и здесь с ним работали. Но у нас он сезонный, а сейчас как раз не сезон", — делится Валерия Вечерикова.

Десерт "Кавунчик" з кав'ярні. Фото: Новини.LIVE
Десерт «Арбузик» из кофейни. Фото: Новини.LIVE

Бизнес во время войны

Несмотря на то, что в Одессе уже работают три заведения, сравнивать нынешние результаты с довоенными показателями в Херсоне предпринимательница не берется. По её словам, изменились не только условия ведения бизнеса, но и финансовые возможности, и настроения посетителей. К привычным расходам добавились новые вызовы — отключения электроэнергии, обстрелы и необходимость обеспечивать бесперебойную работу заведений, а впереди ещё и зима.

"Мне кажется, что подготовиться к зиме — это, наверное, невозможно по всем пунктам, потому что они постоянно меняются. Но да, у нас есть генератор и мы работаем, поэтому можно сказать, что мы наполовину готовы", — подчеркивает предпринимательница.

Генератор на період блекаутів. Фото: Новини.LIVE
Генератор на период отключений электроэнергии. Фото: Новости.LIVE

Возвращение в Херсон

За годы работы в Одессе кофейня стала местом встречи для многих херсонцев. Сюда приходят и земляки, которые сейчас живут за границей и навещают город. Но несмотря на то, что бизнес удалось восстановить и расширить, владелица до сих пор мечтает снова открыть кофейню в родном Херсоне.

"Я очень хотела бы, чтобы возобновилась работа в Херсоне. Для меня это было бы исполнением мечты. Что для этого нужно? Нужно уже иметь средства, нужны благоприятные условия для работы в городе, когда что-то восстанавливается, когда возвращаются люди. Но я считаю, что все это будет. Поэтому в планах и в мечтах это обязательно произойдет", — признается владелица.

Кав'ярня в Херсоні до релокації та прильоту всередині. Фото: Валерія Вечерікова
Кофейня в Херсоне изнутри до переезда и прилета. Фото: Валерия Вечерикова

Несмотря на желание вернуться, восстановление бизнеса в Херсоне пока остается сложной задачей из-за постоянных обстрелов, разрушений и оттока населения. Пока неизвестно, когда в городе появятся безопасные условия для работы и удастся ли восстановить прежнее кафе. В то же время для предпринимательницы возвращение в Херсон — не только вопрос возобновления бизнеса.

"Херсон — это самое родное место на земле. Потому что где бы ты ни находился, это мое родное место — место силы", — делится своими мыслями Валерия.

Тераса біля кав'ярні в Херсоні. Фото: Валерія Вечерікова
Терраса возле кофейни в Херсоне. Фото: Валерия Вечерикова

За эти три с половиной года владельцам пришлось несколько раз фактически начинать всё с нуля — сначала во время оккупации, затем после обстрелов, а потом уже в Одессе. Пока Херсон находится под российскими обстрелами, предпринимателям приходится вкладывать средства в развитие на новом месте, но здесь они продолжают строить планы на возвращение.

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Одесса Херсон Украина Новости Одессы бизнес релокация
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер

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