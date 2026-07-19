В Черном море дрон "Мамай" атаковал подсанкционный танкер РФ

Атака на танкер РФ в Черном море. Фото: кадр из видео

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Служба безопасности Украины атаковала танкер российского "теневого флота" в акватории Черного моря и одновременно нанесла удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ. На судне и объектах топливной инфраструктуры зафиксированы повреждения и масштабные пожары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Морской дрон поразил танкер

По данным СБУ, целью спецоперации стал танкер Avero, который использовался для транспортировки российской сырой нефти в обход международных санкций, введенных странами G7 и Европейского Союза. По данным службы, судно перевозило нефть, в частности, в Китай и Индию. По танкеру, находящемуся под украинскими санкциями, нанес удар морской дрон СБУ "Мамай".

В спецслужбе отметили, что это уже четвертый танкер "теневого флота" РФ, пораженный за последние десять дней. Все они относятся к классу Suezmax и используются для перевозки значительных объемов нефти и нефтепродуктов.

Ранее, 8 июля, морской дрон Sea Baby поразил в Черном море у временно оккупированной Ялты танкер Blue, который перевозил российскую нефть в обход санкций. 16 июля СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины атаковала еще два танкера — Louise 1 и Banda, которые также входили в состав "теневого флота" РФ и использовались для экспорта российской нефти.

Беспилотники атаковали нефтебазы

Помимо операции в Черном море, беспилотники СБУ нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском крае РФ, расположенным примерно в 600 километрах от государственной границы Украины. В результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Зафиксированы взрывы и возгорания резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Новини.LIVE сообщали, что у берегов Крыма Силы обороны уничтожили ещё один российский корабль. Среди поражённых целей также были системы ПВО, железнодорожная инфраструктура и топливные запасы.

Также Новини.LIVE сообщали, что 1 июля СБУ нанесла удар по ангарам с истребителями на аэродроме в Крыму. После атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.