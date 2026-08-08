Отдых в Коблево в 2026 году: цены на отели и безопасность

Инсталляция «Я люблю Коблево». Фото: nikcenter.org

Коблево в августе по-прежнему привлекает туристов, хотя отдых здесь уже давно не ограничивается пляжами. Отели привлекают бассейнами, ресторанами и различными условиями проживания, а цены за шесть ночей для двоих различаются в несколько раз. Но в этом сезоне к списку вопросов перед бронированием стоит добавить ещё два важных пункта — есть ли генератор и куда спускаться во время тревоги.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, сколько стоит отдых в Коблево в августе, что предлагают отели для разных бюджетов, где есть генераторы и укрытия и как изменятся цены в начале сентября.

Безопасность в Коблево

Море в Коблево рядом, но пляжи официально закрыты с начала вторжения РФ. Часть заведений вместо этого делает ставку на бассейны и собственные зоны отдыха, а об ограничениях предупреждают еще при бронировании. Поэтому близость к пляжу в описании отеля сегодня скорее означает местоположение, а не возможность беспрепятственно им пользоваться.

"Сейчас у нас нет доступа к морю. Вся прибрежная зона отдыха Коблево с 2022 года закрыта. Через нас к морю вы не выйдете", — комментирует представительница одного из отелей.

Мина в море. Фото иллюстративное: НМЦ ГСЧС Украины

Бюджетный сегмент

В бюджетном сегменте Коблево жилье для двоих можно найти менее чем за 1,5 тысячи гривен в сутки. За шесть ночей придется заплатить примерно от 5 до 10 тысяч гривен, однако за такую цену стоит рассчитывать на более простые условия — без части привычных удобств в номере. Но даже недорогие варианты предлагают кухню, парковку, Wi-Fi, а кое-где и бассейн.

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Ассоль

База отдыха расположена на Курортном проспекте. Бюджетный двухместный номер здесь стоит 950 гривен в сутки, или 5 700 гривен за шесть ночей. Что касается условий в номере, то здесь есть отдельная ванная комната, телевизор, холодильник, необходимая мебель и полотенца, однако кондиционера в бюджетном варианте нет. Гостям также доступны общая кухня с посудой, бесплатный Wi-Fi и частная парковка. В отеле есть укрытие, а с отключением света, по словам менеджера, проблем до сих пор не возникало. С начала сентября можно рассчитывать на более низкую цену — ориентировочно 800 гривен за сутки.

"Если это на сентябрь, то можно и не бронировать. А если на август — обязательно, потому что сейчас у нас полная загрузка. С понедельника людей будет чуть меньше, но к выходным снова очень большой спрос", — говорит менеджер.

База отдыха "Асоль". Фото: скриншот Booking.com

Стандартный двухместный номер в базе отдыха "Асоль". Фото: скриншот Booking.com

Aquamarine

Пансионат Aquamarine находится на улице Кишиневской, в Коблево, примерно в шести минутах ходьбы от пляжа. Самый дешевый двухместный номер эконом-класса здесь стоит 1300 гривен в сутки или 7800 гривен за шесть ночей. В этом варианте санузел расположен на этаже. Для гостей доступны открытый бассейн, лежаки, общая кухня с микроволновой печью и электроплитами, а также кафе на территории. Полноценного генератора в пансионате нет — есть только резервное питание для подачи воды, однако, по словам представительницы, перебоев со светом пока не было. Предоплату за проживание не требуют, рассчитаться можно при заселении.

"Пока точно не знаем, но в сентябре цены будут ниже. После счетов за электроэнергию за июль мы подняли стоимость примерно на 100 гривен, потому что электроэнергия подорожала. Но в любом случае в сентябре будет дешевле", — говорит представительница Aquamarine.

Пансионат Aquamarine. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер в пансионате Aquamarine. Фото: скриншот Booking.com

Средний сегмент

В среднем сегменте отдых для двоих в Коблевом обойдется примерно от 10 до 22 тысяч гривен за шесть ночей. За эту сумму можно рассчитывать на отдельный коттедж, кондиционер, собственный санузел и доступ к бассейну. Часть отелей также предлагает ресторан, парковку, укрытие и резервное электроснабжение, однако набор удобств заметно отличается в зависимости от выбранного варианта.

White Villas

White Villas работает на Николаевской улице. В августе двухместный коттедж здесь стоит 2300 гривен в сутки. Площадь стандартного номера — 19 квадратных метров; в нем есть отдельная ванная комната, кондиционер, телевизор, электрочайник и терраса. В двухместных номерах также есть холодильник, чашки и столовые приборы. Отдельной общей кухни для самостоятельного приготовления пищи нет, зато на территории работает небольшая кухня, а блюда можно заказать и из соседнего ресторана. Гости имеют доступ к бассейну, бесплатному Wi-Fi и парковке. Полностью обеспечить коттеджи электроэнергией во время отключений генератор не может, однако с его помощью поддерживается подача воды, чтобы работали душ и санузел. Также на территории есть укрытие. В августе свободные места быстро заканчиваются, а в сентябре выбор должен быть больше: стандартный коттедж планируют снизить до 1900 гривен в сутки. Заселиться без предварительного бронирования теоретически можно, однако в отеле, как правило, просят предоплату.

"Лучше звоните нам, а не бронируйте через Booking, потому что мы подберем именно тот номер, который вам нужен. Booking иногда показывает номер как свободный, хотя его уже несколько дней как нет. Из-за каждого такого бронирования потом приходится отдельно разбираться", — объясняет администратор White Villas.

White Villas. Фото: скриншот Booking.com

Стандартный коттедж в White Villas. Фото: скриншот Booking.com

Berizka Park Hotel

Этот вариант находится на Курортном проспекте. За шесть ночей в коттедже с одной спальней в конце августа придется заплатить 21 808 гривен. Здесь есть две кровати и бесплатный Wi-Fi, а на территории отеля работают ресторан и бар, оборудованы открытый бассейн, зоны отдыха и частная парковка. На случай перебоев с электричеством в отеле есть генератор и солнечные панели. Для безопасности гостей оборудовано полуподвальное помещение, которое используется в качестве укрытия. Приехать без предварительного бронирования здесь практически невозможно из-за высокой загрузки. В отеле отмечают, что свободные места быстро раскупаются, поэтому номер рекомендуют бронировать заранее.

"Мы работаем до 6 сентября. Цены будут примерно на 500 гривен ниже. То есть в начале сентября ещё можно будет отдохнуть дешевле", — отмечает представительница Berizka Park Hotel.

Berizka Park Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Коттедж в Berizka Park Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Премиальный сегмент

В премиум-сегменте шесть ночей для двоих в Коблевом обойдутся от 22 тысяч гривен. За эти деньги предлагают просторные номера со всеми удобствами, бассейны, рестораны, парковку. Однако высокая цена не означает наличие ни генератора, ни отдельного укрытия, поэтому это стоит уточнять отдельно.

VIP Hotel

Отель расположен на Курортном проспекте, непосредственно у моря. Люкс с видом на бассейн на шесть ночей в августе обойдется примерно в 22 тысячи гривен. Номер площадью 25 квадратных метров рассчитан на двух гостей: внутри есть кондиционер, холодильник, электрочайник, телевизор, сейф, отдельная ванная комната, а также балкон или патио. На территории работает ресторан, есть два бассейна, шезлонги и парковка. Для прямого бронирования требуется предоплата в размере стоимости одной сутки. Генератора и отдельного укрытия в отеле нет — в случае опасности гостям предлагают спускаться на первый этаж.

"Все занято под завязку: выезд-заезд, выезд-заезд. Мы можем забронировать напрямую, предоплата у нас взимается за сутки проживания. Я не могу сказать, каким будет поток людей в сентябре. Цены немного, да, упадут, но лучше бронировать", — подчеркивает менеджер.

VIP-Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный люкс в VIP-Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Vital Park Hotel

Отель расположен на Курортном проспекте. Двухместный номер Deluxe в конце августа стоит 47 тысяч гривен за шесть ночей, в эту сумму уже входят завтрак, обед и ужин. Площадь номера — 35 квадратных метров: в номере есть двуспальная кровать и диван, кондиционер, холодильник, электрочайник, телевизор, сейф, отдельная ванная комната и терраса. Для автомобилей предусмотрена бесплатная парковка. Вместо моря, доступ к которому сейчас закрыт, гостям предлагают отдых у бассейнов. По словам представительницы отеля, всего их четыре, три из которых расположены непосредственно на территории. Перебоев с электроэнергией здесь не ожидают благодаря солнечным панелям. Приезжать без предварительной договоренности летом не рекомендуют — из-за загруженности свободного номера в день заселения может просто не оказаться.

"Мы работаем до 6 сентября. Тогда уже наступит низкий сезон. Каждый номер будет дешевле примерно на тысячу гривен", — отмечает администратор.

Vital Park. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер Делюкс в Vital Park. Фото: скриншот Booking.com

В Коблево можно отдохнуть на любой кошелек, но в этом сезоне важно обращать внимание не только на комфорт. Пляжи остаются официально закрытыми из-за минной опасности, и этот риск не стоит игнорировать. Как показала практика, цена не гарантирует, что в отеле обязательно будет генератор или полноценное укрытие, поэтому эти моменты лучше уточнять еще до бронирования. А если поехать в начале сентября, можно еще и немного сэкономить — в это время отели уже начинают снижать цены.

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