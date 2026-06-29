Отдых в Одессе летом: стоимость для семьи с ребенком

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Мария Луценко Редактор

Отдых на море по-прежнему остается одним из самых популярных вариантов летнего отпуска. После начала полномасштабного вторжения именно Одесса стала главным направлением для тех, кто хочет провести несколько дней на побережье в Украине. В то же время цены на такую поездку ежегодно меняются. На общую сумму влияют стоимость проезда, жилья, питания и других повседневных расходов.

О том, во сколько обойдется отдых для семьи с ребенком, Новини.LIVE узнали из социальных сетей.

Расходы на дорогу

Путешествие в Одессу для украинцев начинается с дороги. На железнодорожных билетах семья из Харькова смогла сэкономить. Мужчина, являющийся военнослужащим, оформил их через приложение "Армия+". Во время поездки в Одессу он воспользовался 50%-ной скидкой на свой билет, а на обратном пути его проезд был бесплатным. Таким образом, семья фактически оплачивала только один билет обратно.

Отметим, что по состоянию на 2026 год билет из Харькова в Одессу стоит от 521 грн за место в плацкартном вагоне. Проезд в купе обойдется от 945 грн, а место в вагоне класса "Люкс" — от 2 593 грн. Самый быстрый ночной поезд преодолевает маршрут за 10 часов 41 минуту.

Жилье и питание

За квартиру семья платила 1,5 тысячи гривен в сутки. По словам автора, это выгодная цена, ведь квартира расположена в хорошем районе, имеет современный ремонт и подземный паркинг, который можно использовать в качестве укрытия во время воздушных тревог.

На продукты в первый день потратили около 900 гривен. Часть заказов еды удалось получить бесплатно благодаря акционным предложениям. Отдельно семья покупала кофе, мороженое, шаурму, фастфуд, снеки и напитки. По словам автора, именно такие мелкие покупки в итоге составляют заметную часть бюджета.

Общая сумма

Расходы на такси были небольшими. Автомобилем пользовались преимущественно для поездок на пляж "Лагуна". В итоге пятидневный отдых в Одессе для двух взрослых и одного ребенка обошелся примерно в 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли дорога, проживание, питание, такси и другие повседневные расходы. По оценке семьи, такой бюджет оказался довольно экономным для летнего отпуска.

Цены на жилье выросли

В начале курортного сезона аренда жилья в Одессе заметно подорожала. Больше всего за год изменилась стоимость однокомнатных квартир — сейчас их аренда в среднем стоит 13 тысяч гривен в месяц. Цена такого жилья выросла примерно на 19%. Спрос на квартиры традиционно увеличивается летом из-за приезда туристов, сезонных работников и людей, которые планируют пожить в городе некоторое время. Двухкомнатные квартиры в Одессе сдаются в среднем за 18 тысяч гривен, а трехкомнатные — примерно за 25 тысяч гривен в месяц.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих. На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих участках созданы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье сохраняется.

Также Новини.LIVE писали, что с 28 июня "Укрзализныця" запустила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности.