Отдых в Одессе: цена аренды, еда и развлечения за две недели

Люди на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Две недели отдыха в Одессе в 2026 году могут обойтись в немалую сумму, если не экономить на жилье, ресторанах и развлечениях. Больше всего денег туристы тратят на аренду жилья. Также немало средств уходит на заведения, такси и пляжные клубы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети.

Жилье у моря

Аренда квартиры в жилом комплексе «Восьмая жемчужина», расположенном в нескольких минутах от Аркадии, обошлась в 26 600 гривен. Главными требованиями автора видео были балкон и вид на море.

Еда и покупки

В течение двух недель питание происходило исключительно в кафе и ресторанах — два раза в день. Отдельно оплачивались напитки в барах и на территории бич-клубов. Это обошлось в 24 970 гривен. Дополнительно покупались чай, снеки, печенье и алкоголь в магазинах. На эти расходы ушла значительно меньшая сумма, чем на заведения, а именно 3 999 грн.

Такси и развлечения

Для передвижения по городу использовалось такси. Автор отметила, что в Одессе поездки обходились дешевле, чем в Киеве. В целом на эту категорию расходов ушло 3 750 гривен.

За две недели отдыха трижды оплачивался вход в Ibiza Beach Club, по одному разу — в NEMO Beach Club, Red Line и аквапарк Hawaii. Все эти расходы также вошли в общий бюджет отдыха и составили 4 650 гривен.

Стоимость проезда

Отдельно нужно учесть расходы на дорогу. Билет на скоростной поезд Киев — Одесса стоит 527 грн во втором классе и 1 264 грн в первом. На другом рейсе билет в первый класс стоит 1 667 грн.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе увеличили количество пляжей, готовых принимать отдыхающих. На данный момент 27 участков побережья прошли проверку и получили акты готовности. На этих участках созданы необходимые условия для спасения людей. В то же время в городе напоминают, что из-за войны опасность на побережье сохраняется.

Также Новини.LIVE писали, что стоимость проживания в одном из апартаментов у моря в Аркадии взбудоражила соцсети. За семь дней отдыха для двух человек назвали сумму почти 130 тысяч гривен. Такие цены удивили пользователей, которые начали сравнивать отдых в Одессе с зарубежными курортами. В комментариях люди активно обсуждают, соответствует ли такая стоимость уровню услуг.