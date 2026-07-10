Отдых в Затоке на Одесчине: цены на жилье, укрытия и пляжи

Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

Этим летом Затока вновь принимает отдыхающих, хотя курортный сезон здесь проходит в совершенно иных условиях, чем до начала полномасштабной войны. Пляжи официально остаются закрытыми, но отели и базы отдыха работают, а туристы продолжают бронировать номера и ехать к морю. Но если раньше главным вопросом было, где дешевле отдохнуть, то теперь не менее важно знать, есть ли укрытие и к чему нужно быть готовым на месте.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, сколько будет стоить отдых в Затоке в июле и с какими сложностями можно столкнуться.

Проверка документов

Отдельно отдыхающим стоит позаботиться о документах перед поездкой. Часть баз отдыха и отелей доступна без пересечения пограничных участков, однако, чтобы попасть в центр Затоки, необходимо проехать через пограничную территорию возле Паланки. Поэтому отдыхающим стоит иметь при себе паспорт и военно-учетные документы для мужчин.

"Говорят, у нас был случай, когда мужчину забрали. Он пошел в магазин за пределы территории комплекса. Это было в конце июня. Если вдруг придут в комплекс, то, наверное, имеют на это право", — рассказала представительница одного из комплексов отдыха в Затоке.

Пляж в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Другие представители отелей также отмечают, что не могут гарантировать отсутствие проверок за пределами заведений или по дороге к курорту, поэтому советуют туристам заранее позаботиться о наличии всех необходимых документов.

Безопасность в Затоке

В 2026 году пляжи в Затоке официально остаются закрытыми из соображений безопасности. Люди все равно бронируют жилье, приезжают ради моря и заходят в воду под собственную ответственность. Администрации отелей не могут гарантировать безопасность отдыха на побережье и подчеркивают, что решение купаться каждый принимает самостоятельно.

"Официально они закрыты. То есть нет соответствующего разрешения. Но в принципе, как было в прошлом году, а тогда было точно так же, люди отдыхают и находятся на пляже", — говорит одна из представительниц отеля в Затоке.

При этом в прошлом году на пляжах Затоки произошло несколько случаев подрыва людей на морских минах. В результате погибли пять человек, ещё несколько получили ранения. Несмотря на то, что полиция возбудила уголовные дела, никто так и не понёс ответственности за гибель людей.

Закрытый пляж в Одесской области. Фото: Новини.LIVE



Отдельный вопрос для туристов — укрытия. Представители отелей говорят, что с полноценными убежищами в Затоке сложно: из-за близости к воде подземные укрытия здесь почти не обустраивают. Часть заведений предлагает гостям спускаться на первые этажи зданий, другие пытаются обустроить альтернативные защитные места на территории.

"У нас есть укрытие, сделали такой себе вагончик, его обшили жестяными листами, обложили мешками с песком и поместили в капсулу, сделанную из толстых каменных плит. Это единственное, что мы можем сделать в нашей местности, потому что, если копать, то под землей находится вода", — отмечает сотрудница одного из отелей Затоки.

Табличка "Укрытие" на пляже. Фото: Новини.LIVE



Туристам, планирующим отдых в Затоке, стоит заранее уточнять наличие укрытия непосредственно в отеле или позвонить в администрацию при планировании поездки. В одних отелях есть оборудованные защитные помещения, тогда как другие могут предложить только первые этажи и правило «двух стен» в качестве относительно безопасного варианта во время воздушной тревоги.

Бюджетный отдых

Несмотря на ограничения, Затока этим летом все равно принимает гостей, но приходится смещать акценты с моря на бассейны. Кафе, рестораны и дискотеки открылись на территориях Лиманской станции и Каролино-Бугаза. В то же время для большинства отдыхающих главным остается вопрос цены. Более дешевые варианты сегодня предлагают в центре Затоки, номера там можно снять от 500 гривен в сутки. Однако, чтобы добраться туда, необходимо проезжать через Паланку, где большинство военнообязанных просто не пропустят. Это преимущественно простые номера или частные апартаменты с базовыми условиями и без развитой инфраструктуры поблизости.

Цены на проживание в Затоке в 2026 году. Фото: скриншот zatoka.travel



Частные апартаменты Мезенцовых

Одним из самых доступных по цене вариантов отдыха в Затоке стали частные апартаменты Мезенцовых, расположенные в районе станции «Морская». Двухместный номер здесь стоит от 800 грн за ночь. В номере есть двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, Wi-Fi и туалет с умывальником, а душевые — общие на блок из четырёх комнат. Для гостей также доступна бесплатная парковка.

"Людей немного. С той стороны, к мосту, отдыхающих больше, потому что сюда дольше ехать — нужно объезжать лиман. У нас сейчас работают супермаркеты и кафешки, но каких-то крупных развлечений пока нет", — рассказал представитель апартаментов.

Частные апартаменты Мезенцовых. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер в апартаментах Мезенцовых. Фото: скриншот Booking.com

La Costa

Еще один вариант для бюджетного отдыха — отель La Costa. Двухместный номер здесь стоит от 1,5 тыс. грн за ночь на двоих. За эти деньги гости получают номер с двумя отдельными кроватями, собственной кухней, отдельной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, бесплатным Wi-Fi, а также балконом и террасой. На территории есть зона для барбекю, а рядом работают кафе, рестораны и дискотеки.

"У нас здесь есть бассейн, он платный. Он находится не на нашей территории, а если идти к морю — две минуты ходьбы, на базе отдыха «Микрон». Бассейн очень классный, красивый, с музыкой и шезлонгами. Кафешки, рестораны, заведения, дискотеки — 10 минут от нас пешком. Ну, 10–12 минут, если неспешным шагом, то 15", — делится администратор отеля La Costa.

Отель La Costa. Фото: скриншот Booking.com

Двухместный номер в отеле La Costa. Фото: скриншот Booking.com

Средний сегмент

Средний сегмент в Затоке этим летом начинается примерно от 1,5 тыс. грн и достигает 4 тыс. грн за ночь на двоих. Это уже не просто ночлег у моря, а ещё и собственный санузел, кондиционер, Wi-Fi, кухня или мини-кухня, парковка, а иногда ещё и бассейн или зона отдыха на территории.

Villa Bossa

Вариант в среднем сегменте — отель Villa Bossa, расположенный в 650 м от центральной аллеи Затоки и в 750 м от пляжа. Стандартный двухместный номер здесь стоит 1700 грн за ночь, однако минимальный срок бронирования — три ночи. В номере есть двуспальная кровать, кондиционер, холодильник, телевизор, Wi-Fi, рабочий стол, шкаф, собственная ванная комната с душем и балкон. Для гостей также доступны общая кухня с плитой, чайником, микроволновой печью и посудой, автостоянка, зона для барбекю, детская площадка и беседка.

"Здесь такая ситуация в Затоке. Нет укрытий — каких-то таких конструкций. Используются первые этажи зданий. Ну, и правило двух стен", — объясняет менеджер.

Отель Villa Bossa. Фото: скриншот Booking.com

Стандартный двухместный номер в отеле Villa Bossa. Фото: скриншот Booking.com

Hotel Promenade

В среднем сегменте можно рассмотреть Hotel Promenade, расположенный в 300 м от пляжа Каролино-Бугаз. На Booking апартаменты для двоих на выбранные даты стоили около 4030 грн за ночь, однако при звонке в отель назвали более низкую стоимость — 3100 грн за сутки при бронировании напрямую. В номерах есть кондиционер, телевизор, рабочий стол, шкаф, собственная ванная комната, постельное белье и полотенца, а в апартаментах также оборудована мини-кухня с плитой, чайником, посудой и небольшим холодильником. На территории есть Wi-Fi и частная парковка за 170 грн в сутки. Пользование бассейном, шезлонгами, матрасами, зонтиками и беседками возле него входит в стоимость проживания. При этом генератора для номеров нет: в случае отключений свет может быть только в кафе.

"Генератора в нашем комплексе нет, и если будут отключения, то генератор будет работать только в кафе. У нас комплекс состоит из трёх больших корпусов — одного 12-этажного и двух трёхэтажных, поэтому обеспечить номера генератором нет возможности", — рассказала представительница комплекса Promenade.

Hotel Promenade. Фото: скриншот Booking.com

Апартаменты в Hotel Promenade. Фото: скриншот Booking.com

Премиум-сегмент

Премиальный отдых в Затоке в этом сезоне начинается примерно от 4 тыс. грн за ночь для двоих. В этой категории отели делают ставку на комфорт на собственной территории: бассейны, рестораны, завтраки, шезлонги, детскую инфраструктуру и дополнительные услуги, позволяющие гостям проводить большую часть отдыха, не выходя за пределы комплекса.

Sea Cloud Hotel

В более дорогом сегменте среди вариантов размещения есть Sea Cloud Hotel, расположенный менее чем в километре от пляжа Каролино-Бугаз. Двухместный номер с большой кроватью здесь стоит 4500 грн за ночь. В номере площадью 20 кв. м есть кондиционер, собственная ванная комната, телевизор, терраса, чайник и бесплатный Wi-Fi. В стоимость входит завтрак, а также пользование бассейном. На территории работает бар, есть частная парковка за 200 грн в сутки, однако возможности самостоятельно готовить еду нет — питание можно заказать в ресторане.

"Шахеды летают, как и по всей Украине. За пляж и море мы ответственности не несем. Это исключительно на усмотрение людей", — подчеркивает представительница Sea Cloud Hotel.

Sea Cloud Hotel. Фото: Booking.com

Sea Cloud Hotel. Фото: скриншот Booking.com

Good Zone Club

В премиум-сегменте среди вариантов отдыха в Затоке — Good Zone Club. Номер категории Classic B стоит 6 000 грн в сутки. В стоимость входит пользование бассейнами, пляжем, шезлонгами и зонтиками у бассейнов и на пляже, детская площадка, парковка, ежедневная уборка, набор полотенец, сейф и Wi-Fi на всей территории комплекса. Питание, в том числе завтраки, оплачивается отдельно в ресторане. За дополнительную плату также доступны настольный теннис, бильярд, доставка еды в номер или к бассейнам, катамараны, палатки у бассейнов, зарядка электромобилей и проживание с животными.

"У нас бывает, что свет тоже отключают. Но у нас есть генераторы и солнечные панели. Поэтому у нас свет не пропадает", — рассказала администратор Good Zone Club.

Бассейн на территории отеля. Фото: скриншот goodzoneclub.com

Номера Good Zone Club. Фото: скриншот goodzone.club

Отдых в Затоке в этом году по стоимости не уступает Одессе. Вот только разница в том, что в областном центре открыты пляжи и предусмотрены укрытия. Но куда ехать на отдых, решает каждый индивидуально, однако о безопасности стоит помнить всегда. Тем более что разрешений на открытие баз в Затоке никто не давал, а значит, ответственность за вашу жизнь никто не несёт, кроме вас самих.

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что в Одессе и области официально открыли 35 из 48 пляжей, однако купание разрешено только на проверенных участках. Для работы пляжи должны пройти обследование, иметь спасателей, медицинское обеспечение и доступ к укрытиям, а отдыхающих призвали не заходить в закрытые зоны из-за минной опасности.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской и Николаевской областях стартовал сезон водных развлечений, а аквапарки уже объявили летние тарифы. Посетителям предлагали горки, бассейны, детские зоны, VIP-отдых и абонементы, а самые низкие цены действовали в начале сезона.