Когда отключат отопление в Одессе в 2026 году

Женщина проверяет батарею. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Отопительный сезон в Украине, в частности Одессе и области будут завершать не по календарю, а по реальной погоде. Окончательное решение будет зависеть от температуры воздуха. В правительстве уверяют, что ресурсов для стабильного теплоснабжения достаточно. При необходимости тепло могут подавать и в середине весны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Конец отопительного сезона

Отопительный сезон в Украине, в том числе и в Одесской области, будут завершать с учетом температурного режима в регионах. Об этом заявил Алексей Кулеба во время брифинга после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. По его словам, государство сейчас имеет достаточные запасы топлива и стабильную работу энергосистемы. Это позволяет не спешить с отключением тепла, даже если календарная весна уже наступила. Для южных регионов, в частности Одессы, это означает, что батареи будут оставаться теплыми до тех пор, пока этого будет требовать погода.

"Мы готовы работать и до 15 апреля. Будем ориентироваться исключительно на температурный режим", — подчеркнул Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что система теплоснабжения способна работать столько, сколько потребуется для комфорта людей. Такой подход должен предотвратить преждевременное охлаждение домов, особенно в период весенних похолоданий.

Отметим, что традиционно отопление выключают тогда, когда среднесуточная температура в течение трех дней подряд превышает +8°C. Именно этот показатель и будет оставаться ключевым для принятия решений на местах.

